Onda de frio deve atingir o Acre neste domingo

O Acre se prepara para a chegada da nona onda de frio polar de 2025, que começa a atingir o estado a partir deste domingo, 24 de agosto. Segundo dados meteorológicos, as temperaturas mais baixas serão registradas no amanhecer dos dias seguintes, por volta das 5h, segundo previsão do portal O Tempo Aqui.

Temperaturas previstas

Em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e outros municípios do leste e sul do estado, as mínimas devem variar entre 12ºC e 15ºC. Contudo, com rajadas de vento que podem ultrapassar 50 km/h, a sensação térmica pode cair para menos de 10ºC.

No centro e oeste do Acre, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as mínimas devem oscilar entre 16ºC e 19ºC. Já em Boca do Acre (AM), as temperaturas noturnas devem variar entre 15ºC e 18ºC.

Até agora, as menores marcas do ano foram de 10,9ºC em Epitaciolândia e 12,1ºC em Rio Branco, registradas em julho.

Frio persistente e baixa umidade

Na segunda-feira (25), o frio deve se estender por todo o dia. As máximas previstas não devem ultrapassar 25ºC no vale do rio Acre e 27ºC no vale do rio Juruá. As noites, especialmente após as 23h, continuarão frias até pelo menos quinta-feira (28).

Friale destaca que a população também deve estar atenta à baixa umidade relativa do ar. A partir de segunda-feira, os índices podem variar entre 12% e 20%, configurando estado de alerta para a saúde. Em alguns pontos, a umidade pode cair abaixo de 12%, situação considerada de emergência. Até agora, o menor índice registrado no estado em 2025 foi de 19%, no último dia 15 de agosto, em Rio Branco.

Chuvas isoladas

Apesar do frio, há previsão de chuvas pontuais no domingo, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá.

