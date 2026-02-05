Onda de calor e chuvas intensas atingem país; confira o clima nesta 5ª

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira (5/2) deve ser de muita chuva pelo país. Dados do órgão apontam que 23 estados e o Distrito Federalestão sob alertas para chuvas intensas e temporais. Os avisos de “perigo” aparecem em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Outras regiões permanecem sob alerta de “perigo potencial”.

Já o Sul do país segue em alerta vermelho, de grande perigo, para onda de calor, que deve durar até sábado (7/2). A onda se caracteriza por, pelo menos, cinco graus acima do normal para a época do ano por cinco dias consecutivos.

Tempo firme e calor intenso

Conforme a Climatempo, o cenário no Sul segue marcado por tempo firme e calor intenso, condição necessária para a manutenção das altas temperaturas. Para essas áreas do Sul do Brasil, pegando o Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sul do Paraná, não há previsão de grandes mudanças.

Precisa ter tempo firme para garantir essas temperaturas tão altas. Não tem previsão de temporal no Sul.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas podem ser excessivamente altas, chegando até 42°C, em uma condição muito seca.

Áreas de instabilidade

Nas áreas centrais do país, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perde força nesta quintaa, mas o tempo segue instável.

Segundo o órgão, ainda continua muita circulação de áreas de instabilidade, ou seja, o tempo não deve abrir com sol forte e totalmente firme por enquanto.

Estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro seguem sob risco de temporais, com destaque para áreas já castigadas pela chuva, o que pode causar alagamentos e até deslizamentos, em razão da umidade do solo.

Na Região Norte, a situação também exige atenção, especialmente no Acre, que já tem um cenário de cheia do rio.