Acre
Onda de ar polar chega ao Acre com ventos fortes e queda de temperatura neste sábado
Fenômeno deve atingir todo o estado, provocando mínimas de até 15°C; previsão inclui chuvas isoladas em algumas regiões.
O Acre terá neste sábado (9) a chegada de uma onda de ar frio de origem polar, que deve provocar ventos intensos e queda acentuada nas temperaturas durante a noite. O fenômeno, segundo o portal O Tempo Aqui, também alcança Rondônia, áreas do Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru. Em alguns pontos, há possibilidade de chuvas passageiras.
No leste e sul do Acre, que inclui microrregiões como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão indica tempo muito ventilado, chuvas isoladas e baixa probabilidade de tempestades. A umidade relativa do ar deve variar de 35% a 45% à tarde e de 85% a 95% no início da manhã, com ventos contínuos de fracos a moderados, e rajadas mais fortes vindas do sudeste.
No centro e oeste, abrangendo cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o ar polar também provoca ventos e chuvas pontuais, que podem ser mais intensas em áreas isoladas. A umidade varia de 60% a 70% à tarde e de 90% a 100% ao amanhecer, com ventos fracos a calmos e rajadas moderadas do sudeste.
Previsão de temperaturas para as principais regiões:
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 15°C e 17°C; máximas de 24°C a 26°C.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas de 15°C a 17°C; máximas entre 23°C e 25°C.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 16°C a 18°C; máximas de 24°C a 26°C.
Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano: mínimas de 17°C a 19°C; máximas de 27°C a 29°C.
Tarauacá e Feijó: mínimas de 18°C a 20°C; máximas de 28°C a 30°C.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 19°C a 21°C; máximas de 28°C a 30°C.
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 19°C a 21°C; máximas de 28°C a 30°C.
Comentários
Acre
Lista com novas convocações do CNH Social será divulgada na segunda (11)
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publica na segunda-feira, 11, em sua seção no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), a maior convocação de selecionados no Programa CNH Social 2025. Desta vez serão 1.849 contemplados na modalidade urbana do maior programa de inclusão social da história da autarquia. A partir da publicação do edital, o prazo para entrega da documentação é de dez dias úteis.
As inscrições para o certame foram efetuadas em abril e maio, quando mais cinco mil vagas foram disponibilizadas para três modalidades: estudantil, urbana e rural. Em junho passado, mais de 1.200 estudantes egressos da rede pública foram convocados e tiveram autorização para iniciar seus processos.
Desde 2024, o Detran vem realizando as convocações de maneira escalonada, evitando transtornos para os selecionados e oferecendo um prazo maior para que as pessoas possam organizar sua documentação antes de comparecer às unidades do órgão. Informes sobre todas as etapas da seleção também estão sendo publicados nas páginas do Departamento nas redes sociais.
O Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores (CNH Social) foi instituído em 2022 pelo governador Gladson Camelí e vai beneficiar mais de 22 mil pessoas até o fim de 2026.
Comentários
Acre
Bocalom visita Sena Madureira, participa de evento religioso e se reúne com prefeito Gerlen Diniz
Comentários
Acre
Polícia investiga ligação entre os crimes que resultou em duas mortes a tiros em ataques distintos
A capital acreana viveu momentos de tensão na noite desta quinta-feira (7), com o registro de dois homicídios em sequência. As mortes, ocorridas em diferentes bairros de Rio Branco, deixaram a polícia em alerta e levantam suspeitas de que possam estar relacionadas.
O primeiro caso foi registrado na Rua Alameda Sabiá, no Conjunto Universitário. De acordo com informações da Polícia Militar, o Centro de Operações (COPOM) recebeu denúncia de um possível assalto em um comércio local. Uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão foi deslocada e, ao chegar, ouviu de testemunhas que um homem havia entrado na distribuidora pedindo cigarros e, em seguida, questionou o atendente sobre o paradeiro do proprietário.
Ao ser chamado pelo funcionário, Ronaildo dos Santos Nunes, 39 anos, se aproximou. O suspeito então sacou uma arma e efetuou ao menos cinco disparos contra ele, atingindo o tórax da vítima. O criminoso fugiu em seguida. Um vizinho ouviu os tiros e correu para ajudar, levando Ronaildo ao Pronto Socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Minutos depois, um segundo ataque ocorreu na Rua Padre Paulino, no Conjunto Ruilino. A vítima, Fagner Braga de Lima, 27 anos, havia acabado de chegar de Manoel Urbano dirigindo uma Volkswagen Saveiro preta, acompanhado de um passageiro identificado como Aprecio Araújo de Souza. Segundo relato, uma dupla em uma motocicleta se aproximou e o garupa abriu fogo contra o veículo, disparando pelo menos sete vezes.
Fagner foi atingido na cabeça, mas ainda conseguiu dirigir por alguns metros antes de parar no meio da rua. Moradores, assustados com o barulho dos tiros, se depararam com a cena e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi socorrida pela equipe de suporte avançado, levada em estado grave ao Pronto Socorro e encaminhada ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.
Equipes da Polícia Civil, incluindo investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram nos locais para coletar informações e iniciar as diligências. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações para identificar os autores e apurar se os dois crimes têm ligação.
Até o momento, ninguém foi preso.
Você precisa fazer login para comentar.