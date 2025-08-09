Onda de ar polar chega ao Acre com ventos fortes e queda de temperatura neste sábado

Fenômeno deve atingir todo o estado, provocando mínimas de até 15°C; previsão inclui chuvas isoladas em algumas regiões.

O Acre terá neste sábado (9) a chegada de uma onda de ar frio de origem polar, que deve provocar ventos intensos e queda acentuada nas temperaturas durante a noite. O fenômeno, segundo o portal O Tempo Aqui, também alcança Rondônia, áreas do Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru. Em alguns pontos, há possibilidade de chuvas passageiras.

No leste e sul do Acre, que inclui microrregiões como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão indica tempo muito ventilado, chuvas isoladas e baixa probabilidade de tempestades. A umidade relativa do ar deve variar de 35% a 45% à tarde e de 85% a 95% no início da manhã, com ventos contínuos de fracos a moderados, e rajadas mais fortes vindas do sudeste.

No centro e oeste, abrangendo cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o ar polar também provoca ventos e chuvas pontuais, que podem ser mais intensas em áreas isoladas. A umidade varia de 60% a 70% à tarde e de 90% a 100% ao amanhecer, com ventos fracos a calmos e rajadas moderadas do sudeste.

Previsão de temperaturas para as principais regiões:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 15°C e 17°C; máximas de 24°C a 26°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas de 15°C a 17°C; máximas entre 23°C e 25°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 16°C a 18°C; máximas de 24°C a 26°C.

Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano: mínimas de 17°C a 19°C; máximas de 27°C a 29°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas de 18°C a 20°C; máximas de 28°C a 30°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 19°C a 21°C; máximas de 28°C a 30°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 19°C a 21°C; máximas de 28°C a 30°C.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários