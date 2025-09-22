Onça-pintada é capturada após invadir quintais em Extrema, no interior de Rondônia

Animal será avaliado por veterinários antes de ser devolvido à natureza

O clima de apreensão que tomou conta dos moradores do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), terminou de forma tranquila na noite desta segunda-feira (22). A onça-pintada que havia circulado por quintais e até entrado em residências ao longo do dia foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, em uma operação que contou com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Durante a ação, o felino precisou ser sedado para garantir o manejo seguro. Imagens feitas por populares registraram o momento em que a equipe de resgate retira a onça já desacordada.

Segundo informações preliminares, o animal será levado a Porto Velho, onde passará por avaliação veterinária. Após receber os cuidados necessários, a expectativa é que seja devolvido ao seu habitat natural.

