Onça-pintada é atropelada por van na BR-364 em Cruzeiro do Sul

Uma onça-pintada foi atropelada por uma van que faz o transporte de moradores do Ramal 3 até a área urbana de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (17), na BR-364, nas proximidades do Ramal 9, ponto de acesso à comunidade.

Moradores que passavam pelo local gravaram um vídeo que mostra o animal agonizando sobre o asfalto logo após ser atingido pelo veículo. As imagens circularam nas redes sociais e chamaram a atenção para o risco de atropelamentos de animais silvestres na região.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o destino da o

nça após o acidente, nem se órgãos ambientais foram acionados para prestar atendimento ou recolher o animal.

A presença de onças-pintadas no Vale do Juruá não é incomum. Registros da espécie já foram feitos em ramais, na Estrada da Variante e ao longo da BR-364, reforçando a necessidade de atenção redobrada dos motoristas que trafegam por essas vias, especialmente durante a noite.