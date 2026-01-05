Onça-pintada ataca e mata cachorros em comunidade ribeirinha de Tabatinga em Sena Madureira

Moradores de Tabatinga, em Sena Madureira, relatam ao menos três ataques recentes e temem pela segurança; prática de caça foi suspensa por medo de novos encontros com o felino

Uma série de ataques de uma onça-pintada a cachorros tem gerado medo e preocupação entre os moradores da comunidade Tabatinga, localizada às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, no Acre. Segundo relatos enviados à redação do YacoNews, ao menos três cães foram mortos pelo animal nos últimos dias.

Os ataques levaram os ribeirinhos a evitar saídas para a mata, especialmente para atividades de caça, nas quais costumam levar os cães como companhia e auxílio.

“Já evitamos sair para caçar por receio de não retornarmos em segurança”, contou um morador.

Um vídeo obtido pela reportagem mostra os animais mortos, reforçando a gravidade da situação. A comunidade aguarda providências de órgãos ambientais ou de controle de fauna para evitar que o conflito se intensifique e possa envolver riscos diretos às pessoas.

