Onça-pintada invade quintal e causa pânico pelas ruas de Extrema, no interior de Rondônia

Felino foi visto próximo a creche no distrito de Extrema; um morador ficou ferido e autoridades seguem monitorando a região.

Na manhã desta segunda-feira (22), moradores do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), enfrentaram momentos de tensão após uma onça-pintada invadir o quintal de uma residência e circular pelas proximidades de uma creche.

O animal foi avistado no pátio de uma casa, e a notícia rapidamente se espalhou por meio de grupos de WhatsApp. Com receio de que a onça se aproximasse das crianças, populares improvisaram um cerco para tentar conter o felino até a chegada das autoridades.

Encurralada e acuada, a onça permaneceu próxima ao imóvel, intensificando o clima de pânico. Durante a mobilização, um morador acabou ferido com um corte profundo no braço e precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada, mas, diante da falta de equipamentos adequados, solicitou apoio da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros. No entanto, quando as equipes especializadas chegaram ao local, o animal já havia fugido.

Equipes seguem monitorando a região para tentar capturar a onça de forma segura. Enquanto isso, moradores cobram medidas urgentes das autoridades para evitar novos incidentes que coloquem em risco a população.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários