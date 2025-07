Oito morrem em confronto com a PM durante operação contra facção criminosa em Porto Velho

Rafhael Gomes, o “Play Boy”, é acusado de matar comerciante de 60 anos com três tiros pelas costas; crime teria motivação ligada ao tráfico

O presidiário Rafhael Gomes da Silva, conhecido no mundo do crime como “Play Boy”, será julgado no próximo dia 16 de junho pelo assassinato do comerciante Vicente Lima de Aguiar, de 60 anos. A sessão ocorrerá no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal de Rio Branco.

O crime aconteceu na manhã de 10 de julho do ano passado, na Rua Baquari, no bairro Taquari. A vítima trabalhava em uma lanchonete quando foi surpreendida pelo atirador. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Rafhael chegou ao local de bicicleta, pediu um lanche e, enquanto o idoso estava de costas, sacou uma arma e efetuou ao menos três disparos. Vicente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o acusado fugiu, mas foi capturado ainda em flagrante por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

No julgamento, Rafhael responderá por homicídio qualificado — por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação — além de associação a organização criminosa. A pena poderá ser agravada devido à condição de idoso da vítima.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma suspeita de que Vicente repassava informações a integrantes de uma facção rival.

