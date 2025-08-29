Geral
Oito meses depois: Trio preso com drogas e arma é condenado no Acre
Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 11 quilos de cocaína e um revólver durante a ação que terminou em perseguição
O Tribunal de Justiça do Acre condenou Diego Galdino Queiroz, André Lucas Camilo Vieira e Elielton Brito de Souza por tráfico de drogas. A sentença foi proferida pela juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, após denúncia do Ministério Público do Estado.
Os réus foram presos no dia 20 de fevereiro de 2025, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Via Verde, BR-364, em Rio Branco. Eles tentaram fugir, mas acabaram detidos após perseguição. No carro em que estavam, os policiais encontraram quase 11 quilos de cocaína, uma arma de fogo e munições.
Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada no início de agosto, Diego Galdino, natural de Marabá (PA), alegou ter sido coagido por um agiota a transportar a droga devido a dívidas.
Na decisão, a magistrada condenou André Lucas Camilo a 6 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade. Já Elielton Brito recebeu pena de 2 anos e 1 mês em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. A mesma pena foi aplicada a Diego Galdino, que dirigia o veículo.
Atualmente, os três já respondem ao processo em liberdade.
‘O que acontece se enforcar?’: padrasto perguntou ao ChatGPT antes de matar criança natural do Acre em Florianópolis
A pergunta foi registrada no celular do suspeito e incluída no inquérito da Polícia Civil
O caso da morte brutal do pequeno Moisés Falk Silva, de apenas 4 anos e natural do Acre, em Florianópolis, ganhou novos contornos nesta quinta-feira (28). Segundo informações reveladas pela imprensa de Santa Catarina, o padrasto da criança fez uma busca inquietante em um aplicativo de inteligência artificial no mesmo dia em que o menino morreu:
“O que acontece se ficar enforcando muito uma criança?”
A pergunta foi registrada no celular do suspeito e incluída no inquérito da Polícia Civil. A IA respondeu dizendo que “enforcar uma criança é extremamente perigoso e nunca deve ser feito, nem de brincadeira”, explicando os possíveis efeitos no organismo.
A consulta foi feita no dia 17 de agosto, poucas horas antes do menino ser levado desacordado ao hospital, já em parada cardiorrespiratória, com lesões graves no corpo. O conteúdo foi considerado pela polícia como um indício claro de premeditação e crueldade.
Indiciamento por homicídio qualificado
Com a conclusão do inquérito, tanto o padrasto quanto a mãe da criança foram indiciados por homicídio qualificado.
O caso agora está sob responsabilidade da 36ª Promotoria da Capital, e o promotor André Otávio Vieira de Mello avaliará se oferece denúncia, solicita novas diligências ou pede arquivamento.
O que dizem os laudos
O laudo necroscópico aponta que Moisés morreu por choque hemorrágico causado por traumatismo abdominal, provocado por instrumento contundente.
O documento reforça o que os médicos e socorristas já haviam relatado ao receber o menino no hospital:
- Mordida na bochecha
- Manchas roxas no abdômen
- Marcas de pancadas nas costas
O corpo de Moisés já apresentava sinais de agressões anteriores, segundo informações médicas. E essa não foi a primeira vez que ele chegou a uma unidade de saúde com sinais de maus-tratos.
Registros anteriores ignorados
Em 22 de maio, Moisés foi levado à UPA Sul da Ilha com múltiplas lesões e transferido ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, onde passou por exames com resultados alarmantes:
- CPK em 2.587 (o normal seria até 200)
- Lipase em 1.275
- Lactato em 20,9
- CID T74.4 – Síndrome de Maus-Tratos
Mesmo assim, ele teve alta e voltou para casa com o mesmo padrasto. A mãe, Larissa de Araújo Falk, de 24 anos, registrou boletim de ocorrência tentando culpar uma babá, e chegou a declarar à polícia que “torcia para que não fosse agressão”.
A Delegacia da Criança abriu inquérito. O hospital notificou as autoridades. O Conselho Tutelar foi acionado.
E ninguém afastou o agressor.
O dia do crime
Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 15h30 do dia 17 de agosto.
O padrasto afirmou em depoimento que percebeu que a criança estava “estranha” e foi até a casa da vizinha, uma enfermeira, para pedir ajuda. A mulher tentou reanimação ainda durante o trajeto até o MultiHospital, no Sul da Ilha, mas o menino chegou sem vida.
Testemunhas disseram que o padrasto apresentou um comportamento “frio” e até tentou simular um desmaio na frente da mãe da criança. Larissa estava no trabalho, segundo ela mesma relatou à polícia.
A equipe médica, ao constatar o estado da criança, acionou imediatamente a Polícia Civil.
Prisão e desdobramentos
O casal foi preso em flagrante naquele mesmo dia. A mãe foi solta na audiência de custódia, com base no argumento de que está grávida. O padrasto, de 23 anos, continua preso preventivamente.
Com a inclusão da pesquisa feita na IA, o inquérito da Polícia Civil reforça a tese de que Moisés sofria maus-tratos de forma contínua, com conhecimento e omissão por parte da mãe.
TJAC mantém condenação do Iapen por acidente de trânsito, mas reduz valor de indenizações
Autarquia acreana deverá pagar danos morais, materiais e estéticos, além de custear tratamento médico e fisioterápico à vítima
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu manter a condenação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) por acidente de trânsito envolvendo uma viatura da autarquia. A decisão, relatada pelo desembargador Roberto Barros, confirmou a responsabilidade do órgão, mas reduziu os valores indenizatórios fixados em primeira instância.
De acordo com o processo, o veículo do Iapen não respeitou sinal de parada obrigatória, provocando o acidente. A sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rio Branco havia condenado a autarquia ao pagamento de R$ 71.138,00 em indenizações por danos morais, estéticos e materiais, além de R$ 14.860,00 para tratamento fisioterápico.
A defesa recorreu, alegando ausência de responsabilidade objetiva, inexistência de nexo causal e excesso nos valores. No entanto, o relator destacou que o laudo médico pericial comprovou sequelas permanentes, como encurtamento de 3 cm em um dos membros inferiores, consolidação viciosa e cicatriz extensa, caracterizando danos estéticos indenizáveis.
O magistrado de 2º Grau votou pela manutenção da condenação, mas reduziu as indenizações por danos morais e estéticos de R$ 70 mil para R$ 40 mil — sendo R$ 20 mil por abalo moral e R$ 20 mil pela lesão estética.
“Tribunal do Crime”: Trio acusado de homicídio vai a júri popular
Réus respondem por execução de detento e ligação com facções criminosas; juiz concede prisão domiciliar a uma das acusadas
O Tribunal do Júri da 2ª Vara de Rio Branco decidiu que os presidiários Josivânio Saraiva da Silva, conhecido como “Metal”, Edilene de Jesus dos Santos e Lucas Cauã de Oliveira, o “Cyrborg”, irão a júri popular pela execução do detento Mailon Oliveira, ocorrida em 18 de agosto de 2023, no Ramal do Pastor, região do Benfica, no 2º Distrito da capital acreana.
De acordo com a denúncia, Josivânio teria sido o mandante do crime, Edilene foi responsável por conduzir o carro que levou a vítima ao local e Lucas efetuou os disparos que resultaram na morte. O grupo responderá por homicídio qualificado — motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — além de corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e associação com organizações criminosas.
Na decisão, o juiz Alesson Braz atendeu a um pedido da defesa e revogou a prisão de Edilene, em razão de problemas de saúde, determinando que ela seja monitorada por tornozeleira eletrônica. Já as prisões de Josivânio e Lucas foram mantidas.
