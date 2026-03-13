Oficinas e festa temática celebram primeira semana de aulas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco

A presença do Estado no chão da escola se materializa em entregas que transformam a rotina de quem ensina e de quem aprende. Em Brasileia, a Escola Estadual Cel. Fontenele de Castro vive um novo capítulo de sua história. A unidade passou por um processo de reforma, que incluiu a adaptação de espaços, e agora avança para a fase final de execução de sua quadra poliesportiva — um pleito histórico da comunidade local.

Com um aporte de R$ 750 mil, as intervenções iniciadas em 2025 modernizaram a estrutura do prédio, substituindo espaços antigos por novas salas de aula, além de manutenção na cozinha escolar e nas áreas de convivência. A medida garante melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação e um ambiente de aprendizagem estruturado aos estudantes.

Para a gestora da unidade, Ramiege Rodrigues, o período de obras, mesmo ocorrendo paralelamente ao calendário escolar, foi absorvido de forma positiva devido à necessidade urgente das melhorias. “Nós abraçamos a proposta por entender a importância da intervenção naquele momento. Fomos contemplados não só com a reforma, mas com ampliação e construção de novas salas. Hoje, é um sonho realizado poder oferecer aos nossos alunos um espaço mais digno. Educação não é gasto, é investimento, e isso com certeza trará uma melhoria do ensino”, avalia.

A entrega iminente da quadra poliesportiva tem mudado o clima entre os estudantes. O espaço abrigará as aulas regulares de educação física, os momentos de convivência no intervalo e projetos extracurriculares, como a gincana esportiva e cultural da instituição.

O sentimento de ansiedade e aprovação é resumido por João Vitor, de 12 anos, aluno do 7º ano. “Achei a reforma muito legal. Minha maior expectativa é que eu passe de ano e que a quadra fique pronta logo. Quero jogar o interclasse e fazer educação física”, relata o estudante, que já projeta melhorias futuras, sugerindo a implantação de arquibancadas e a cobertura do espaço.

A conclusão dessa etapa estrutural no Alto Acre reflete a diretriz da gestão estadual de interiorizar os investimentos com eficiência administrativa e foco na ponta da rede educacional.

“A orientação da nossa gestão é atuar com equidade com materialidade. A entrega dessas novas salas e a finalização da quadra na Fontenele de Castro, fruto desses R$ 750 mil aplicados, representam o resultado concreto do planejamento. É o Estado assumindo sua responsabilidade de garantir ao estudante do interior a mesma infraestrutura e dignidade oferecidas na capital”, destaca o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.

As equipes de engenharia acompanham os últimos detalhes técnicos da obra para que o equipamento esportivo seja oficialmente entregue à comunidade escolar de Brasileia nos próximos dias.





Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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