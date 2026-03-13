Acre
Oficinas e festa temática celebram primeira semana de aulas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco
Uma manhã e tarde de alegria, criatividade e inclusão marcaram esta sexta-feira, 13, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco. Para celebrar o início do ano letivo, que começou na segunda-feira, 9, alunos participaram de um animado Baile das Máscaras, evento que já se tornou tradição na instituição e simboliza a recepção aos estudantes no começo das atividades escolares.
Durante toda a semana, professoras da entidade desenvolveram oficinas de produção de máscaras com os alunos. Cada participante confeccionou sua própria peça utilizando diferentes materiais e muita criatividade, respeitando o ritmo e o estilo de cada um.
A atividade funcionou como uma preparação para o baile realizado nesta sexta-feira, que reuniu música, dança e momentos de integração entre estudantes, professores e equipe pedagógica. A proposta foi promover um ambiente de acolhimento e descontração para marcar a primeira semana de aula.
De acordo com a organização, o evento é inspirado no clima festivo do carnaval, funcionando como um “baile fora de época”, adaptado à realidade dos alunos e pensado para estimular a expressão artística, a socialização e a autoestima.
A celebração também reforça um costume que já faz parte do calendário da instituição. Todos os anos, no início do período letivo, a festa é realizada como forma de dar as boas-vindas aos estudantes e iniciar as atividades em clima de entusiasmo.
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Acre
Solenidade marca os 35 anos do Sebrae e reforça compromisso com o empreendedorismo no Acre
Durante o evento, foi lançada a Medalha Dr. Luiz Saraiva Correia
Nesta quinta-feira, 12 de março, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae) promoveu uma solenidade em comemoração aos seus 35 anos de atuação no estado. O evento contou com a presença de autoridades, ex-presidentes e ex-diretores, além do atual corpo técnico da instituição.
O Sebrae carrega consigo o orgulho de atuar nos 22 municípios do Acre, fortalecendo os pequenos negócios e incentivando o empreendedorismo. Além do apoio aos mais de 47 mil pequenos negócios, a instituição atua junto ao poder público em busca de políticas públicas que melhorem o ambiente de negócios.
Leandro Domingos, primeiro superintendente do Sebrae no Acre, em 1991, destacou que a criação do Sebrae no Acre foi marcada por desafios e persistência. “Empreender naquele período exigia coragem, pois predominava uma grande carência de capacitações. O Sebrae nasceu com o propósito de apoiar quem empreende e isso significa apoiar sonhos. Quero parabenizar a instituição por seus 35 anos de história, trabalho e resultados”.
Em suas saudações, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, Assuero Veronez, destacou sua satisfação em presidir a instituição e prestar esta homenagem aos presentes. “Sendo conduzido da forma que têm sido ao longo desses anos e, especialmente, tendo a missão nobre que tem, de apoiar e promover os pequenos negócios, o Sebrae torna-se um pilar fundamental para que o Acre alcance o desenvolvimento. Parabéns a todos que fizeram parte do Sebrae e continuam fazendo”, pontuou.
Honrarias
Durante a solenidade, foi lançada a Medalha de Honra ao Mérito Dr. Luiz Saraiva Correia, inspirada em sua trajetória de integridade e dedicação como presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, no período de 2011 a 2014. A honraria simboliza o reconhecimento público a personalidades e instituições que apoiam e contribuem para o fortalecimento dos pequenos negócios do Acre.
Entre os homenageados estiveram autoridades e lideranças que contribuem para o desenvolvimento do estado, como o governador Gladson Camelí, o deputado federal José Luis Tchê, o secretário de Estado da Fazenda, José Amarísio Freitas, o chefe-geral da Embrapa Acre, Bruno Pena e o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier.
Empresários de destaque na sociedade acreana foram homenageados: Adem Araújo (Grupo Arasuper), Carlos Taborga (Fórum de Economia Solidária), Tancredo Lima de Souza, in memoriam (Bazar Chefe), Ricardo Leite (Uninorte).
Representantes da imprensa acreana receberam a honraria: Phellipe Daou Júnior (Rede Amazônica), Roberto Moura, in memoriam (TV Gazeta), Narciso Mendes (TV Rio Branco), Pedro Neves (Ecoacre), Roberto Vaz (AC24Horas) e Silvio Martinello (A Gazeta).
Durante a solenidade, foram condecorados ex-presidentes do Conselho Deliberativo Estadual (CDE): José Severiano, Bruno Cotta, João César Dotto, Carlos Sasai, Jurilande Aragão e José Adriano; além de ex-presidentes do Conselho Fiscal: Antônio Leônidas Neto, Eliene Sampaio, Wilson Isquierdo, Vandré da Costa Prado e Maurício Prado (in memoriam).
As honrarias também foram entregues a ex-dirigentes da instituição e a seus representantes.
Ex-superintendentes: Leandro Domingos, Jorge Tomás, George Pinheiro (in memoriam), Orlando Sabino, João Fecury e Mâncio Cordeiro.
Ex-diretores técnicos: Adalberto Carvalho, Tristão Cavalcante, Elizabeth Monteiro e Lauro Santos.
Ex-diretores de Administração e Finanças: Sérgio Rony, Rosa Nakamura, Kleber Campos e Francinei Santos.
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Prefeitura de Rio Branco informa interrupção temporária de portais de serviços
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação informa que alguns portais de serviços da Prefeitura ficarão temporariamente indisponíveis entre os dias 16 e 18 de março de 2026.
A interrupção é necessária para a realização de modernização e atualização da infraestrutura de dados do município, com foco na ampliação da capacidade operacional dos sistemas e na implementação de novas funcionalidades de alto desempenho.
Durante o período de manutenção, ficarão fora do ar os seguintes portais:
Portal De Olho no Rio
Portal De Olho no Trânsito
Portal De Olho na Obra
As plataformas utilizam imagens do sistema Rio Branco Mais Segura, responsável pelo videomonitoramento da cidade.
Melhorias tecnológicas
De acordo com o diretor de Tecnologia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Manoel de Jesus, a intervenção permitirá melhorias importantes na qualidade dos serviços oferecidos à população.
Segundo ele, durante o período de manutenção serão realizadas atualizações, calibragens e ajustes técnicos, além da implementação de novas soluções tecnológicas que permitirão melhorar a qualidade das imagens e o desempenho das plataformas.
“Todos esses portais consomem imagens do sistema Rio Branco Mais Segura, que é o sistema de vídeo monitoramento. A gente vai atualizar a qualidade dessas imagens para que a população tenha um melhor serviço disponibilizado. Então, no passar desses dias, a equipe vai fazer atualização, calibragem, melhorias, implementação de soluções para melhorar a qualidade desses serviços. Então, para que a gente faça isso, todos esses três portais estarão fora do ar”, explicou o diretor.
Para garantir a execução segura dessas melhorias, os portais permanecerão temporariamente indisponíveis durante o período informado.
Modernização dos serviços digitais
A Prefeitura de Rio Branco destaca que a ação faz parte do processo contínuo de modernização da infraestrutura tecnológica municipal, com o objetivo de oferecer serviços digitais mais eficientes, transparentes e acessíveis à população. Após a conclusão das atualizações, os portais voltarão a funcionar normalmente, já com melhorias implementadas.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Governo do Acre conclui novas salas e entra na fase final de entrega da quadra da Escola Fontenele de Castro, em Brasileia
A presença do Estado no chão da escola se materializa em entregas que transformam a rotina de quem ensina e de quem aprende. Em Brasileia, a Escola Estadual Cel. Fontenele de Castro vive um novo capítulo de sua história. A unidade passou por um processo de reforma, que incluiu a adaptação de espaços, e agora avança para a fase final de execução de sua quadra poliesportiva — um pleito histórico da comunidade local.
Com um aporte de R$ 750 mil, as intervenções iniciadas em 2025 modernizaram a estrutura do prédio, substituindo espaços antigos por novas salas de aula, além de manutenção na cozinha escolar e nas áreas de convivência. A medida garante melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação e um ambiente de aprendizagem estruturado aos estudantes.
Para a gestora da unidade, Ramiege Rodrigues, o período de obras, mesmo ocorrendo paralelamente ao calendário escolar, foi absorvido de forma positiva devido à necessidade urgente das melhorias. “Nós abraçamos a proposta por entender a importância da intervenção naquele momento. Fomos contemplados não só com a reforma, mas com ampliação e construção de novas salas. Hoje, é um sonho realizado poder oferecer aos nossos alunos um espaço mais digno. Educação não é gasto, é investimento, e isso com certeza trará uma melhoria do ensino”, avalia.
A entrega iminente da quadra poliesportiva tem mudado o clima entre os estudantes. O espaço abrigará as aulas regulares de educação física, os momentos de convivência no intervalo e projetos extracurriculares, como a gincana esportiva e cultural da instituição.
O sentimento de ansiedade e aprovação é resumido por João Vitor, de 12 anos, aluno do 7º ano. “Achei a reforma muito legal. Minha maior expectativa é que eu passe de ano e que a quadra fique pronta logo. Quero jogar o interclasse e fazer educação física”, relata o estudante, que já projeta melhorias futuras, sugerindo a implantação de arquibancadas e a cobertura do espaço.
A conclusão dessa etapa estrutural no Alto Acre reflete a diretriz da gestão estadual de interiorizar os investimentos com eficiência administrativa e foco na ponta da rede educacional.
“A orientação da nossa gestão é atuar com equidade com materialidade. A entrega dessas novas salas e a finalização da quadra na Fontenele de Castro, fruto desses R$ 750 mil aplicados, representam o resultado concreto do planejamento. É o Estado assumindo sua responsabilidade de garantir ao estudante do interior a mesma infraestrutura e dignidade oferecidas na capital”, destaca o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.
As equipes de engenharia acompanham os últimos detalhes técnicos da obra para que o equipamento esportivo seja oficialmente entregue à comunidade escolar de Brasileia nos próximos dias.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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