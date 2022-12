Oficial: Cruzeiro contrata Nikão por empréstimo

OGol

Rodrigo Pinho já tem definida a sua saída do Benfica, de Portugal, rumo ao Coritiba. O contrato será de dois anos e meio, como apurou a equipe oGol. O acerto foi adiantado na noite de terça-feira pelo GE.

Revelado pelo Bangu e com passagens por Cabofriense e Madureira, Rodrigo Pinho não chegou a ter destaque no início de sua carreira no Rio de Janeiro. Acabou por tentar a sorte ainda cedo em Portugal, assinando com o Braga em 2015.

A carreira de Rodrigo Pinho acabou por ser toda construída no futebol português, com raros momentos de destaque, o maior deles no Marítimo, onde chegou a marcar 15 gols em 21 jogos em 2020/21. O desempenho rendeu ao atleta um contrato com o Benfica, um dos gigantes do futebol luso.

A experiência de Rodrigo Pinho no Benfica acabou por ser pouco significativa. Foram apenas três jogos em 2021/22, com um gol marcado. Na temporada atual, Pinho revezou entre o time B, com três gols em duas partidas, e o principal, com sete jogos e apenas uma assistência. Nunca convenceu e fazia parte dos atletas que o clube buscava negociar, por isso as conversas decorreram sem grandes problemas. O maior entrave para o Coxa foi a concorrência com o Botafogo, vencida pelo time paranaense.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários