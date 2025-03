Ofensiva russa retoma território ocupado por ucranianos com ajuda de drones e tropas norte-coreanas

Uma reunião realizada na sede da prefeitura contou com a participação da secretária municipal de Assistência Social, Patrícia Andrade, que ressaltou a relevância do apoio estadual

O governo do Estado do Acre segue monitorando de perto a situação dos rios, intensificando os esforços para apoiar os municípios afetados. Na manhã desta sexta-feira, 7, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) esteve presente em Plácido de Castro para avaliar a condição atual do município e planejar a continuidade das ações preventivas e de resposta.

Localizada à margem esquerda do Rio Abunã, que delimita a fronteira entre Brasil e Bolívia, a cidade enfrenta o desafio das cheias de um rio curto e caudaloso. A cota de transbordo é de 12,50 metros, e a última medição, realizada às 11h30, indicou que o nível do rio já ultrapassa a marca em 22 centímetros.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, enfatizou a importância da presença ativa do governo nesse momento crítico: “Estamos acompanhando de perto e oferecendo suporte para fortalecer a estrutura dos municípios diante da possibilidade de enchentes. Toda a estrutura governamental está de prontidão para ser um apoio efetivo à população”.

Em Plácido de Castro, a coordenação municipal da Defesa Civil, liderada por Henre Bezerra, está em constante contato com as autoridades estaduais e mantém equipes mobilizadas e abrigos prontos para acolher eventuais desabrigados. “Estamos preparados para ampliar o atendimento caso a enchente se intensifique e atinja mais famílias”, afirmou Bezerra.

Uma reunião realizada na sede da prefeitura contou com a participação da secretária municipal de Assistência Social, Patrícia Andrade, que ressaltou a relevância do apoio estadual: “Agradecemos ao governador e a toda a equipe de governo pelo suporte nesses momentos difíceis. O aumento do nível do rio nos preocupa, mas a colaboração entre os entes públicos tem sido essencial para garantirmos um atendimento digno à população”.

Até o momento, apenas uma família precisou deixar sua casa, estando temporariamente acolhida na residência de parentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários