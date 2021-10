OCA passa por últimos ajustes para Implantação de unidade em Brasileia

A Organização em Centrais de Atendimento do Acre (OCA) ganhará mais uma unidade no interior do estado, a OCA Brasileia. Os últimos ajustes foram definidos em reunião na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), entre a Diretoria da OCA, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, ocorrida na última sexta-feira, 1°.

O processo de finalização do leiaute e organização da estrutura estão nos últimos ajustes. Segundo a diretora da OCA, Francisca Britto, a previsão é que a Central já esteja funcionando em abril do ano que vem.