OCA de Brasileia celebra dois anos de funcionamento com mais de 79 mil atendimentos e quase 100% de aprovação da população

Há dois anos, em 22 de junho de 2023, o governo do Acre deu mais um passo para ampliar o acesso aos serviços públicos com a inauguração da Organização em Centros de Atendimento (OCA) no município de Brasileia. Desde então, a unidade se tornou referência em eficiência, acolhimento e cidadania na região do Alto Acre.

Ao celebrar seu segundo aniversário, a OCA de Brasileia soma 79.774 atendimentos realizados, o que demonstra a relevância da presença da instituição no cotidiano da população local. Apenas em 2025, foram registrados 18.571 atendimentos, com uma média de 3.714 pessoas atendidas por mês, números que não apenas confirmam a procura, mas também o impacto direto na vida da comunidade.

“O nosso compromisso é com o cidadão, com o seu tempo, com a sua dignidade. Acredito que esses dois anos refletem um trabalho coletivo, com servidores comprometidos e uma gestão que acredita na excelência como princípio. Esse avanço só foi possível graças ao apoio firme e constante do governador Gladson Camelí, cuja visão e investimento na melhoria dos serviços públicos têm sido fundamentais para levar qualidade e dignidade a toda a população do Acre”, afirma a diretora da OCA, Francisca Brito.

A unidade conta com a presença integrada de 11 órgãos parceiros, entre eles a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac), a Divisão de Registro Escolar (Dire), o Instituto de Identificação, a Receita Federal, a Prefeitura de Brasileia, o Procon, o Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Essa estrutura permite que a população resolva, em um único local, diversas demandas que antes exigiam deslocamentos longos e enfrentamento de burocracias, tornando o atendimento mais ágil e acessível.

“A central de Brasileia é um marco dentro do projeto de expansão e democratização do acesso aos serviços públicos do governo do Estado. A unidade foi pensada para garantir que o cidadão do interior tenha o mesmo padrão de atendimento que o cidadão da capital. E os resultados comprovam que estamos no caminho certo, em 2024, o índice de aprovação da unidade foi de 99,8%”, destaca o secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia.

Além da eficiência nos atendimentos, a OCA de Brasileia se destaca pelas ações de valorização do servidor e do bem-estar da comunidade. A central realiza regularmente palestras, rodas de conversa, dinâmicas de saúde e campanhas temáticas, como o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, o Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, entre outras datas relevantes que mobilizam tanto os servidores quanto a população.

Também fazem parte da cultura institucional capacitações técnicas e comportamentais, ofertadas pela gestão da OCA. Os treinamentos envolvem temas como atendimento humanizado, linguagem simples, escuta ativa e atualização sobre os serviços oferecidos por cada órgão parceiro. Com isso, os servidores são preparados não apenas para executar suas funções, mas para acolher o cidadão de forma respeitosa e resolutiva.

Quem sente a diferença é a própria população. Para Roberto Ribeiro, morador de Brasileia há mais de 40 anos, a chegada da OCA transformou a maneira como ele acessa seus direitos.

“Antes, a gente tinha que ir até Rio Branco ou esperar meses para resolver um problema, mas com a OCA, a gente resolve tudo aqui mesmo. É rápido, o pessoal é educado, e a gente se sente respeitado. Foi uma mudança enorme na nossa vida”, compartilhou satisfeito.

Para celebrar os dois anos de funcionamento, a OCA de Brasileia preparou uma programação especial com decoração temática, comidas típicas, música e lembrancinhas para o público, em clima de festa junina. A iniciativa reforça o compromisso da instituição em manter um ambiente acolhedor e próximo da comunidade.

Durante o evento, moradores como Darci de Freitas, frequentadora assídua da unidade, fizeram questão de expressar sua gratidão. “Fiquei muito surpresa com essa festa, estava tudo muito lindo. O atendimento na OCA é um presente para nossa cidade. Sempre fui muito bem atendida aqui”, comentou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários