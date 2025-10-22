Geral
Obras na Cidade do Povo serão investigadas pelo MP por possíveis irregularidades
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) converteu um procedimento preparatório em inquérito civil para aprofundar as investigações sobre possíveis irregularidades na execução de obras do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A decisão foi tomada pelo promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim e publicada nesta segunda-feira, 20.
De acordo com o despacho, o procedimento foi instaurado há mais de 180 dias para apurar falhas na execução do empreendimento pelo Estado do Acre, mas, apesar dos esforços para resolver a situação, os problemas persistem e demandam novas diligências.
A conversão tem como base o §6º do artigo 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o artigo 25, §3º, inciso III, da Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPAC.
Com a abertura do inquérito, o Ministério Público determinou que sejam oficiadas as empresas construtoras contratadas pelo Estado e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), requisitando informações detalhadas sobre a execução do projeto habitacional e eventuais falhas técnicas ou ambientais.
Ufac abre inscrições para curso de Medicina com 80 vagas para ingresso em 2026
A Universidade Federal do Acre (Ufac) abre nesta quarta-feira, 22, as inscrições para o processo seletivo do curso de Bacharelado em Medicina, referente ao ingresso nos semestres letivos de 2026, conforme o Edital nº 1/2025, publicado no último dia 17.
O certame será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela execução de todas as etapas do concurso. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas, distribuídas entre os dois semestres letivos de 2026, no campus sede da Ufac, em Rio Branco.
O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas (redação), ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações serão aplicadas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.cebraspe.org.br, entre os dias 2 de outubro e 10 de novembro de 2025, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, pelo horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, conforme as normas federais
As vagas serão distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escolas públicas e pessoas com deficiência, de acordo com as ações afirmativas previstas em lei. Além disso, candidatos que concluíram o ensino médio em escolas do Acre poderão receber o bônus do argumento de inclusão regional, conforme a Resolução nº 25/2018 do Conselho Universitário da Ufac.
Adolescente de 15 anos é apreendido pela PM por tráfico de cocaína em Cruzeiro do Sul
A Polícia Militar apreendeu, na noite de terça-feira (21), um adolescente de 15 anos acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu no Conjunto Cumaru, região conhecida por ser ponto de comércio de entorpecentes e área de atuação de facções criminosas.
De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o jovem, identificado pelas iniciais E.C., em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado.
Na revista pessoal, os militares encontraram um frasco contendo oito porções de cocaína e a quantia de R$ 260 em dinheiro. O adolescente confessou que vendia cada porção por R$ 20.
Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
MP entra com ação após mãe perder trabalho por horário escolar do filho
Depois de passar a madrugada em uma fila para garantir a matrícula do filho no turno da manhã da Escola Municipal José Ruy da Silveira Lino, em Brasileia, uma moradora da zona rural acabou ficando sem a vaga desejada, mesmo tendo seguido a ordem de chegada.
A única alternativa oferecida pela Secretaria Municipal de Educação foi transferir o menino para outra unidade, distante de casa, o que tornaria impossível o deslocamento diário.
Com a situação, a mãe, que trabalhava como diarista no período matutino, perdeu sua principal fonte de renda, já que o filho só pôde ser matriculado no turno da tarde. Diante dos prejuízos para mãe e filho, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Brasileia, ajuizou uma ação civil pública com pedido de urgência para assegurar a matrícula da criança no turno da manhã.
Na ação, o MP argumenta que a negativa de vaga compatível com a jornada laboral da mãe afeta não apenas o direito da criança à educação, mas também o direito da mulher ao trabalho, revelando um cenário de desigualdade estrutural que atinge especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O órgão ressalta ainda que as políticas públicas educacionais devem levar em conta a perspectiva de gênero, garantindo que mães trabalhadoras possam conciliar o sustento da família com o cuidado dos filhos. Negar essa compatibilização, segundo o MP, significa perpetuar práticas discriminatórias e limitar a autonomia das mulheres.
Com base nesses argumentos, a Promotoria pede que o Município de Brasileia e a Secretaria Municipal de Educação matriculem o aluno no turno matutino em até 48 horas, mesmo que seja necessária a criação de uma vaga suplementar.
Segundo o MP, caso isso não seja possível, o pedido prevê a oferta de transporte escolar gratuito até a unidade mais próxima que ofereça o turno da manhã, garantindo o acesso e a permanência do estudante.
A ação também solicita que o município adote medidas administrativas para tornar o processo de matrícula mais transparente e justo, prevenindo novas situações de discriminação e fortalecendo o compromisso com a igualdade de direitos.
Com informações do MPAC
