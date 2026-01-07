Acre
Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita
Uma das obras mais importantes para a mobilidade de Rio Branco recebeu a visita do governador do Acre, Gladson Camelí, na tarde desta quarta-feira, 7. Ao lado do secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes, ele acompanhou o ritmo intenso dos trabalhos no Complexo Viário da Avenida Ceará, que inclui o viaduto, parte da primeira etapa prevista para ser entregue em março.
Entre o fim do ano e os primeiros dias de janeiro, equipes atuaram em todos os turnos, inclusive de madrugada. Os serviços ocorreram mesmo diante de condições adversas, como sol forte e chuva, garantindo a qualidade e a segurança da estrutura.
“Esta é uma das obras mais importantes para o desenvolvimento do Acre. O que vemos aqui é fruto de um grande trabalho em equipe, que tem se dedicado dia e noite para aplicar da melhor forma todos os recursos disponíveis. Cada etapa concluída representa avanço na infraestrutura e também geração de emprego e renda para nossa população”, disse o governador ao confirmar que a entrega da primeira etapa deve ocorrer ainda em março.
Além de acompanhar de perto o andamento dos serviços, ele debateu pontos fundamentais para garantir que as próximas fases sejam executadas com qualidade e dentro do prazo.
“Seguiremos firmes, com transparência e compromisso, para entregar uma obra que vai transformar a vida dos acreanos.”
O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e o restante como contrapartida do Estado.
“A visita do governador Gladson Camelí é muito importante, porque ele participa ativamente das discussões sobre a conclusão da primeira etapa desta obra. Já definimos, em conjunto com ele, que a entrega da primeira fase ocorrerá em março, permitindo o tráfego sobre o viaduto. Estamos avaliando também a possibilidade de liberar algumas das alças nesse período”, destaca o secretário Ítalo Lopes, lembrando que qualquer liberação já contribui para desafogar o trânsito na região central e representa uma melhoria significativa para a população.
Recentemente, registrou-se um marco importante: entre os dias 27 e 31 de dezembro foi feita a concretagem do viaduto da Avenida Ceará. Foram mais de 100 caminhões e cerca de 700 metros cúbicos de concreto utilizados na obra, em jornadas intensas de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, sob sol e chuva.
“Foi um esforço coletivo que contou com o reconhecimento do governador, valorizando o trabalho dos profissionais que são fundamentais para o desenvolvimento do Acre”, completou.
Essa obra não envolve apenas o viaduto, mas também quatro alças e a ampliação da faixa até a quarta ponte. Todo esse conjunto está previsto para ser concluído em 2026, segundo o secretário. Nesta primeira fase, entregaremos o viaduto e retomaremos o tráfego completo pela Avenida Getúlio Vargas.
“Os desafios são muitos. Trabalhamos com equipamentos que não estão disponíveis no estado, enfrentamos um regime de chuvas severo e lidamos com a escassez de mão de obra qualificada, já que o mercado está bastante aquecido. Hoje, são cerca de 60 profissionais na usina de concreto. Somando esta obra com a da maternidade, já contabilizamos mais de 200 empregos diretos e indiretos.”
Acre
Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), informou a prorrogação do prazo do edital de chamada pública destinada ao credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
A iniciativa faz parte da política de segurança alimentar e nutricional do Estado, assegurando a doação de alimentos a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme estabelecem a Lei n° 14.628/2023, a Lei Estadual n° 4.598, de 23 de junho de 2025, o Termo de Adesão nº00946/2022 e a Portaria Seisp/MC nº 255/2022.
Novo cronograma
Período de inscrição (prorrogação): até 14/01/2026
Divulgação do resultado preliminar: 21/01/2026
Prazo para recursos: 22/01/2026 e 26/01/2026
Analise de recursos: 27/01/2026 a 29/01/2026
Resultado definitivo e homologação: 30/01/2026
Quem pode participar
Podem se credenciar entidades e equipamentos públicos ou privados sem fins lucrativos, localizados no Acre, que atuem na assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e acolhimento institucional. Estão incluídos, entre outros:
– Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop);
– Entidades e organizações socioassistenciais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);
– Restaurantes Populares, cozinhas comunitárias e solidárias;
– Bancos de alimentos;
– Equipamentos públicos de saúde, educação, justiça e segurança;
– Instituições que atendam povos indígenas, comunidades tradicionais, população em situação de rua, mulheres vítimas de violência, crianças e famílias em extrema vulnerabilidade.
– Entidades que atendem povos indígenas e comunidades tradicionais terão prioridade na classificação, conforme resoluções do Grupo Gestor do PAA.
Inscrições
As entidades devem apresentar documentos como CNPJ ativo, estatuto social, ata da diretoria, cadastro no CadSuas e inscrição no conselho competente, além do formulário de inscrição online disponibilizado pela secretaria. Em caso de pendências, será concedido prazo para regularização durante o período de inscrição.
link para a inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU-UkwHOen1Fgmmi58iCneMzG8k5UQHo5jfB79qKNNWdeVYw/viewform?usp=header
The post Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Acre
MPAC empossa procurador-geral, corregedora-geral e membros do Conselho Superior no próximo dia 30
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizará, no próximo dia 30 de janeiro, a solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, e da corregedora-geral, Patrícia de Amorim Rêgo.
Na mesma cerimônia, também tomarão posse como membros do Conselho Superior os procuradores Danilo Lovisaro do Nascimento, Cosmo de Lima Souza e Rita de Cássia Nogueira Lima.
O evento terá início às 18h e acontecerá no auditório do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), em Rio Branco.
A solenidade será aberta ao público e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial do MPAC no YouTube (@mpacre).
Acre
Governo do Acre declara Forró do Senadinho patrimônio cultural e Academia de Letras Jurídicas instituição de utilidade pública
O governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 7, duas leis aprovadas na Assembleia Legislativa (Aleac), de valorização à cultura.
A Lei nº 4.663/2025 declara o Forró do Senadinho, realizado em Rio Branco, Patrimônio Cultural do Estado. Já a nº 4.664/2025 fortalece as instituições jurídicas, tornando a Academia de Letras Jurídicas do Acre (Aljac) uma instituição de utilidade pública.
Conforme a publicação, o Forró do Senadinho foi contemplado em razão de sua relevante contribuição à cultura acreana. Criado há 25 anos, é reconhecido como expressão tradicional, representando importante manifestação artística, social e comunitária, promovendo o encontro de gerações e a preservação de saberes, ritmos e danças típicas do Nordeste, como o forró.
A Lei nº 4.664/2025 declara a Academia de Letras Jurídicas do Acre (Aljac), sediada em Rio Branco, instituição de utilidade pública, devido a sua importância na promoção do conhecimento jurídico, da produção intelectual e do debate acadêmico no estado.
Com a concessão do título, a entidade passa a ter maior acesso a parcerias institucionais e incentivos, o que amplia sua atuação e fortalece o desenvolvimento cultural e jurídico da sociedade acreana.
Os dois projetos de lei são de autoria do deputado estadual Eduardo Ribeiro e foram sancionados pela governadora do Acre em exercício, Mailza Assis.
The post Governo do Acre declara Forró do Senadinho patrimônio cultural e Academia de Letras Jurídicas instituição de utilidade pública appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
