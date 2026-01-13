Acre
Obras de asfalto do Deracre garantem melhores condições de circulação em Tarauacá
Como parte do pacote de obras executadas pelo governo do Acre em Tarauacá, o asfalto da Avenida Avelino Leal garante melhores condições de circulação para ambulâncias, ciclistas, motociclistas e veículos que utilizam a via diariamente. A intervenção foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).
Com investimento de R$ 1,4 milhão, proveniente de emenda parlamentar e contrapartida do Estado, a obra devolveu à população uma via estruturada e preparada para o tráfego intenso. Os serviços incluíram tapa-buraco, remendo profundo, restauração do pavimento e aplicação de microrrevestimento em toda a extensão da avenida.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a obra atende o dia a dia da população. “A Avenida Avelino Leal é muito usada pela população de Tarauacá. Muita gente passa por aqui de bicicleta todos os dias, além de carros e ambulâncias. Esse asfalto deixa o trânsito mais seguro e facilita o acesso ao hospital e aos serviços da cidade”, afirmou.
A Avenida Avelino Leal é a principal via urbana de Tarauacá e concentra grande fluxo de veículos e pedestres. A via liga bairros residenciais ao centro comercial da cidade e garante acesso direto ao Hospital Dr. Sansão Gomes e à rodoviária, pontos de grande movimentação no município.
Com o pavimento recuperado, o trânsito no local ocorre de forma mais organizada, facilitando a passagem de ambulâncias e o deslocamento de moradores que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte, realidade comum na cidade.
A intervenção na Avenida Avelino Leal se soma a outras ações do governo do Estado em Tarauacá voltadas à melhoria das vias urbanas e à organização do trânsito.
Rio Juruá sobe 11 centímetros em Cruzeiro do Sul, mas segue abaixo da cota de alerta
Nível chegou a 11,44 metros nesta terça-feira (13); Defesa Civil monitora situação e não há registros de alagamentos ou famílias desabrigadas
O nível do rio Juruá segue oscilando em Cruzeiro do Sul e, nesta terça-feira (13), atingiu a marca de 11,44 metros, o que representa uma elevação de 11 centímetros em relação à medição do dia anterior. Apesar da subida, não há registro de bairros atingidos nem de residências alagadas no município.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a situação permanece sob monitoramento constante. Na cabeceira do rio, no Peru, o movimento das águas é de descida, fator que contribui para a estabilidade do nível em Cruzeiro do Sul.
A cota de alerta do rio Juruá no município é de 11,80 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 13 metros. Até o momento, nenhuma família precisou ser retirada de casa em razão da cheia.
Segundo o representante da Defesa Civil Municipal, Iranilson Nunes, foi registrada apenas uma ocorrência de desbarrancamento às margens do rio, sem relação direta com a elevação do nível da água.
Ele informou ainda que o município possui um Plano de Contingência preparado para eventuais emergências. Caso haja necessidade de retirada de famílias, as escolas municipais serão utilizadas como primeira opção de abrigo, seguidas pelas escolas estaduais. Com o início do ano letivo, os abrigos seriam montados no ginásio Alailton Negreiros.
Em caso de necessidade, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, que atua em parceria com a Defesa Civil Municipal em situações de alagação.
Rio Acre permanece estável e não apresenta crescimento em Rio Branco
O nível do Rio Acre se manteve estável nesta terça-feira (13) em Rio Branco, sem sinais de crescimento, de acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal.
As medições registraram 13,10 metros às 5h20, 13,27 metros às 9h e permaneceram em 13,27 metros ao meio-dia.
A cota de alerta para o manancial é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros. Até o momento, não há registros de alagamentos ou necessidade de retirada de moradores.
Governo mantém estado de alerta devido à elevação do Rio Acre e previsão de chuvas intensas
Diante das constantes chuvas registradas nos últimos dias, o governo do Acre, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC), permanece em estado de alerta em razão do elevado volume de água observado em diversas regiões do estado.
Em Rio Branco, a Defesa Civil Municipal divulgou, nesta terça-feira, 13, novo boletim informando que o nível do Rio Acre segue em elevação e já se aproxima da cota de alerta. De acordo com os dados oficiais, às 5h20 da manhã desta terça-feira, 13, o rio marcou 13,10m. Já às 9h, o nível subiu para 13,27m, registrando uma elevação de 17cm em pouco mais de três horas.
Com esse volume, o Rio Acre está a apenas 23cm da cota de alerta, estabelecida em 13,50m. A cota de transbordo é de 14m.
A previsão do tempo para esta terça-feira, 13, indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 22°C e 28°C. O Estado do Acre segue em condição de alerta devido à previsão de chuvas intensas ao longo do dia, acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.
De acordo com os órgãos de monitoramento, são esperados volumes elevados de chuva, que podem variar entre 50 e 100mm, além de rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h. Essas condições aumentam o risco de alagamentos urbanos, enxurradas, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e outros transtornos.
O coordenador de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil Estadual, Pedro Noronha, destacou que o monitoramento segue intensificado em todos os municípios acreanos. “Continuamos em monitoramento. Tudo indica que o nível do rio deve continuar subindo até se estabilizar. Tivemos fortes chuvas em Tarauacá, com cerca de 200mm, mas sem ocorrências até o momento. A subida na capital é decorrente das constantes chuvas do fim de semana nas cabeceiras”, afirmou.
A Defesa Civil do Acre orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos, não se abrigar sob árvores, manter distância de fiações e estruturas instáveis e acompanhar atentamente os comunicados oficiais. As autoridades reforçam a importância de redobrar a atenção, especialmente para moradores de áreas ribeirinhas e regiões com histórico de alagamento e transbordamento de igarapés.
