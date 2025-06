Obras da Variante e Ponte da Sibéria entram em contagem regressiva para entrega

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta terça-feira, 03, uma nota pública para tranquilizar os moradores de Xapuri quanto à continuidade da travessia do Rio Acre entre o centro da cidade e o bairro Sibéria.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que, desde a manhã desta terça-feira, 3, a balsa Rio Liberdade tem garantido a travessia do Rio Acre entre o Centro e o bairro Sibéria, em Xapuri, atendendo carros pequenos, motocicletas e pedestres.

A balsa principal, que opera a travessia com maior capacidade, está temporariamente fora de serviço para manutenção, e as equipes do Deracre seguem empenhadas na resolução do problema com prioridade.

Somente em 2024, foram registrados mais de 37 mil deslocamentos. A balsa opera gratuitamente das 5h às 22h30, com plantão 24 horas para emergências. O Deracre reforça seu compromisso com a segurança dos usuários e agradece a compreensão da população durante o período de manutenção.

Sula Ximenes

Presidente do Deracre

