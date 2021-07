Obra histórica: Petecão anuncia mais R$ 10 milhões para construção de ponte que integrará o Polo Benfica à Transacreana

O Senador Sérgio Petecão destinou R$ 10 milhões para construção de ponte sobre o Rio Acre, que interligará o ramal do Polo Benfica ao Projeto de Assentamento Moreno Maia. A ponte é um sonho antigo dos moradores da região e vai contribuir diretamente com a integração do setor produtivo de Rio Branco. Um marco para quem precisa atravessar o rio em uma balsa, em situações precárias e com horário limitado de funcionamento.

Em reunião com o prefeito da capital, Tião Bocalom, após articulações junto ao governo federal, Petecão anunciou a emenda extra do orçamento geral da União. A estrutura será erguida com emenda parlamentar e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. O senador já havia destinado R$ 18 milhões para o município, principalmente, para compra de equipamentos. A construção da ponte é uma ideia que vem sendo debatida pelo parlamentar ainda nas gestões anteriores, que só foi viabilizada no mandato de Bocalom, que está empenhado em desenvolver o setor produtivo.

“A construção desta ponte é um sonho do senador Petecão e dos moradores dessas regiões. O senador nos procurou e de imediato coloquei-me à disposição para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Ao final de nossa gestão, deixaremos nossa marca de contribuição com o desenvolvimento de nossa capital acreana”, destacou, entusiasmado, o prefeito Bocalom, após o anúncio.

A quinta ponte sobre o Rio Acre, na capital, vai beneficiar, principalmente, os produtores da região da Transacreana. As famílias têm como principal atividade e fonte de renda o cultivo da mandioca, milho e criação de animais. A região, que já é consolidada como polo agrícola, recebe com muita alegria e expectativa de dias melhores o anúncio da construção da ponte. Os produtores precisam do investimento para melhorar o escoamento da produção e contribuir com o desenvolvimento da capital.

O senador afirmou ter um grande carinho por essa localidade. “O sonho desse povo era uma ponte, encontrei no Bocalom um parceiro para me ajudar a tornar realidade. Depois de uma agenda extensa em Brasília, conseguimos os recursos e agora vamos dar o ponta pé inicial. Estou feliz porque vamos conseguir melhorar a vida daquele povo, que sempre foi abandonado. Vamos realizar esse sonho que é meu, do prefeito e daquelas pessoas, que estão ali dentro desamparadas”, afirmou Petecão.