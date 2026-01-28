Extra
Obra de R$ 18 milhões às margens do Rio Acre volta a ser abandonada em Brasiléia
Intervenção para conter erosão e criar área de lazer está paralisada novamente; moradores denunciam desleixo e perda de investimentos
Um investimento estimado em R$ 18 milhões, destinado à contenção da erosão das margens do Rio Acre e à revitalização do antigo centro comercial de Brasiléia, voltou a ser motivo de preocupação. A obra, executada com recursos de emendas do senador Márcio Bittar, em parceria entre o Governo do Acre, por meio do Deracre, a Prefeitura de Brasiléia e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, encontra-se novamente abandonada.
A intervenção previa a concretagem das margens do rio, com o objetivo de garantir a estabilidade da encosta, conter o avanço da erosão e criar um novo espaço de lazer para a população. No entanto, os trabalhos seguem interrompidos.
Em agosto de 2025, o jornal O Alto Acre já havia denunciado a paralisação da obra. Na ocasião, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, informou que os serviços seriam retomados assim que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional desse continuidade à liberação dos recursos, o que, segundo ela, estaria prestes a ocorrer.
Na mesma época, integrantes do “Movimento Viva Centro”, formado por empresários e moradores do centro antigo da cidade, publicaram um manifesto cobrando explicações sobre a paralisação. “Muitos de nós ainda acreditamos que essa obra possa ser concretizada e que a vida comercial retorne ao centro”, declarou um dos moradores à época.
Nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, foi constatado que o canteiro de obras está novamente abandonado. Tapumes estão sendo arrancados, partes da estrutura desmontadas e veículos já transitam pelo local após a retirada das barreiras de isolamento. Além disso, trechos do serviço já executado estão sendo levados pela erosão, evidenciando o abandono e a falta de manutenção da área.
Diante do cenário, cresce o descrédito entre moradores e comerciantes, que já não acreditam na conclusão do projeto. Para eles, a obra poderia representar um passo importante para a restauração do antigo centro comercial de Brasiléia, hoje marcado pelo abandono e pela insegurança.
Produtores rurais do Alto Acre convocam reunião para cobrar providências sobre atuação do MST
Encontro na Câmara de Brasiléia ocorre após anúncio de acampamento no km 29 da BR-317 e boatos de possíveis invasões de propriedades
Produtores rurais da regional do Alto Acre devem se reunir nesta quinta-feira (29), a partir das 16h, na Câmara Municipal de Brasiléia, para discutir e cobrar providências das autoridades diante da atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na região.
A mobilização ganhou força após a circulação de um card em grupos de WhatsApp e outras redes sociais convocando a possível reunião. O alerta ocorreu depois da confirmação da criação de uma frente do MST no km 29 da BR-317, a Estrada do Pacífico, em uma propriedade pertencente ao ex-vereador do Partido dos Trabalhadores (PT), Rosildo Rodrigues.
O ex-parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais confirmando a instalação do acampamento em suas terras. Segundo ele, a expectativa é inscrever cerca de 500 famílias, com o objetivo de pressionar o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para a realização de uma reforma agrária na região.
Diante da situação e de boatos sobre possíveis invasões em propriedades rurais localizadas nos limites do município de Brasiléia, produtores decidiram se organizar para tratar do tema de forma coletiva. A proposta é a criação de uma comissão que ficará responsável pela elaboração de documentos a serem encaminhados às autoridades competentes, cobrando medidas preventivas e buscando evitar transtornos relacionados a eventuais ocupações de terras.
A reunião deve reunir proprietários rurais, lideranças locais e representantes do setor produtivo preocupados com a segurança jurídica e a preservação de suas propriedades.
MPAC cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Xapuri
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Xapuri, e com auxílio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) cumpriu, nesta terça-feira, 27, mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Xapuri, no âmbito de investigação que apura possíveis fraudes na condução de processo seletivo realizado pelo município.
A ordem judicial foi expedida pelo Juiz das Garantias, após acolhimento de representação do MPAC, e tem como objetivo a apreensão de documentos e demais elementos relacionados ao certame. A medida visa preservar provas e subsidiar a apuração das responsabilidades dos envolvidos.
As investigações tiveram início com a instauração de inquérito civil pelo MPAC, diante de indícios de irregularidades no andamento do processo seletivo. Durante a apuração, o Ministério Público realizou inúmeras requisições de documentos à Prefeitura e solicitou, ainda enquanto o certame estava em andamento, a suspensão do processo seletivo.
Apesar das diligências e do procedimento investigatório em curso, a Prefeitura de Xapuri deu continuidade ao certame e efetuou a contratação de pessoal. Posteriormente, em dezembro de 2025, o município promoveu, de forma unilateral, a anulação do processo seletivo e a exoneração dos servidores contratados, sem que houvesse determinação judicial ou recomendação do MPAC nesse sentido.
Mesmo após a anulação, a Prefeitura não apresentou a documentação requisitada pelo MPAC, o que motivou o pedido de medidas mais gravosas para assegurar a coleta e a preservação das provas.
Com o deferimento dos mandados de busca e apreensão, o MPAC busca reunir os documentos necessários para o esclarecimento dos fatos e a verificação de eventuais ilegalidades praticadas no curso do processo seletivo.
As investigações seguem em andamento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025 – COMPRAS.GOV 90026/2025
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U. de 20/01/2026. Pregão Eletrônico nº 90026/2025 (UASG 980105). Objeto: aquisição de madeira de expediente. Motivo: Em razão de recebimento de pedido de esclarecimento e impugnação faz-se necessário maior prazo para análise e resposta da Equipe.
Brasiléia/AC, 27 de janeiro de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
