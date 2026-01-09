Geral
Obra de drenagem com tubo de 18 metros é executada pelo Deracre na Rodovia AC-40
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa a implantação de 18 metros de drenagem na rodovia AC-40, no trecho do km 22.
Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a obra atende a uma demanda técnica identificada no local.
“A drenagem é necessária para corrigir o escoamento da água no trecho e preservar a estrutura da rodovia, evitando problemas futuros na pista”, afirma.
O serviço consiste na instalação de tubo em Pead (polietileno de alta densidade), com diâmetro de 1,50m, estrutura utilizada para condução das águas pluviais sob a pista. A intervenção corrige pontos de acúmulo de água e evita a infiltração no corpo da estrada, reduzindo riscos de danos ao pavimento. A execução do serviço garante melhores condições de tráfego no local e integra as ações de manutenção da malha viária estadual realizadas pelo Deracre.
Renovação automática da CNH começa a valer nesta sexta. Entenda
Começou a valer nesta sexta-feira (9/1) a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas considerado “bons condutores” e “fichas limpas”. A medida entra em vigor com a assinatura de uma medida administrativa pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.
Segundo o governo federal, o Executivo começa a emitir nesta sexta as renovações de forma gratuita. A medida entra em vigor com efeito retroativo, desde 10 de dezembro, quando foi assinada a medida provisória (MP) que instituiu a renovação automática.
Motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), ou seja, que não possuem infrações registradas nos últimos 12 meses, terão a CNH atualizada diretamente no sistema quando o documento vencer.
Com a mudança, o condutor beneficiado pela renovação automática não precisará ir até o Detran. Ele apenas vai receber uma notificação sobre a confirmação do benefício.
Será enviada a seguinte mensagem ao condutor:
“O governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes e do programa CNH do Brasil, renovou automaticamente sua CNH, sem taxas e sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas.”
O ministro afirmou que apenas terão custos com a renovação da CNH os condutores que desejarem ter a CNH física. Neste caso, o motorista deve se dirigir ao Detran e, desta forma, vai arcar com os custos da emissão do novo documento com as novas datas de impressão e validade.
“O meu estímulo para que as pessoas conduzam bem separa o bom do mau condutor e cria mais condições para que a gente possa olhar detalhadamente quem é mau condutor também”, disse Renan Filho.
300 mil já serão beneficiados nesta sexta
O diretor do Departamento de Regulação, Fiscalização e Gestão da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Basílio Militane, afirmou que cerca de 300 mil condutores devem ser beneficiados com a renovação automática da CNH. O número corresponde àqueles que tiveram o documento vencido desde o lançamento da renovação automática da CNH, no último dia 10 e a última quarta-feira (7/1).
“De 10 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, do número geral de pessoas que precisavam renovar a CNH, mais de 300 mil, 70% eram bons condutores”, explicou Militane.
Reportagem em atualização
Deracre reforça ações de tapa-buraco na Rodovia AC-90, em Rio Branco
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), destinou nesta sexta-feira, 9, mais uma equipe para trabalhar na manutenção da rodovia AC-90, no km 85, em Rio Branco, durante o período de chuvas. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o reforço das equipes busca manter a rodovia em condições de tráfego.
“Com o aumento dos danos causados pelas chuvas, foi necessário reforçar as equipes para garantir a manutenção da AC-90 e evitar o avanço dos buracos na pista”, afirmou.
Os serviços executados são de tapa-buraco, com intervenção direta nos pontos mais danificados do pavimento. O trabalho é realizado conforme as condições climáticas, priorizando os trechos com maior necessidade de reparo. A atuação das frentes de serviço inclui limpeza das áreas comprometidas e aplicação de massa asfáltica nos pontos afetados. O Deracre mantém equipes em campo para atender trechos que demandam manutenção ao longo do período chuvoso.
URAPs de Rio Branco passam a funcionar aos sábados das 7h às 17h
As Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs) de Rio Branco passam a atender a população aos sábados em horário ampliado. A partir deste sábado (10), as unidades funcionarão das 7h às 17h, quatro horas a mais em relação ao horário anterior, que se encerrava às 13h.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a ampliação busca atender principalmente moradores que não conseguem acessar os serviços de saúde durante a semana e, ao mesmo tempo, ajudar a desafogar a demanda da Atenção Primária no município, e integra ações voltadas ao fortalecimento da rede básica.
“Estender o funcionamento das URAPs até as 17h é uma forma de garantir mais acesso, acolhimento e cuidado com a saúde da população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths.
Neste sábado (10), estarão abertas das 7h às 17h as seguintes unidades:
Urap Roney Meireles – Rua Arara, nº 132, bairro Adalberto Sena;
Urap Augusto Hidalgo de Lima – Rua Tião Natureza, nº 29, bairro Palheiral;
Urap Farmacêutica Cláudia Vitorino – Rua Baguari, nº 40, bairro Taquari;
Urap Rozangela Pimentel – Rua Maria Francisco Ribeiro, bairro Calafate.
