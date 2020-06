Por

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, postou em sua página do Facebook, nesta segunda-feira (1), imagens aéreas da esperada obra que foi iniciada ainda em 2014, no governo Dilma Rousseff, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O ministro do governo Bolsonaro diz na postagem que o projeto dos acessos (cabeceiras) da ponte foi refeito em tempo hábil, corrigindo problemas encontrados com o solo da região, e que a empresa responsável pelos serviços já está mobilizada para finalizar a estrutura de concreto.

“Esta é a ponte sobre o Rio Madeira (Ponte do Abunã), na BR-364/Rondônia, que vai ligar em definitivo o Acre à malha rodoviária nacional. A obra está prevista para pelo governo Jair Messias Bolsonaro para conclusão em 2020”, afirma Tarcísio Freitas.

Apesar do otimismo do titular da pasta federal da Infraestrutura, a ponte que vai ligar pela primeira vez o Acre ao restante do país – sem a necessidade de uma desgastante e onerosa travessia por balsas – ainda não tem uma data certa de conclusão.

Depois de consumir mais de R$ 130 milhões em recursos financeiros, a obra completará no próximo mês de setembro 6 anos desde que foi começada e superará em 50% o tempo que foi levado para a construção de Brasília, a capital federal do Brasil, que levou menos de 4 anos para ficar pronta.

O maior problema para a conclusão da ponte, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária (Dnit), é o acesso do lado direito do rio, já que as obras do “lado acreano” estão quase prontas. Na verdade, ambas as margens do Madeira estão no estado de Rondônia, cujo limite com o Acre se dá nas proximidades do Posto Tucandeira.

A ponte sobre o Rio Madeira possui 1.084 quilômetro de extensão e os acessos que ligarão a estrutura à BR-364 possuem 2,7 quilômetros. O investimento total no complexo rodoviário, que é uma das maiores obras de engenharia já erguidas na Amazônia, está estimado em R$ 153 milhões.

Comentários