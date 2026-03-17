Acre
OAB/AC realiza atendimento especial ao consumidor em ação no Via Verde Shopping
Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, realizou nesta segunda-feira, 16, uma ação de atendimento e orientação gratuita à população no Via Verde Shopping, em Rio Branco.
Durante a atividade, advogados integrantes da comissão estiveram à disposição para esclarecer dúvidas e orientar consumidores sobre direitos e deveres nas relações de consumo, contribuindo para ampliar o acesso à informação e fortalecer práticas mais equilibradas entre consumidores e fornecedores.
A presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, destacou que iniciativas como essa fazem parte do compromisso institucional da Ordem com a sociedade.
“A OAB/AC, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, tem realizado diversas ações como essa. Isso reforça o nosso compromisso com a sociedade por relações de consumo mais transparentes, mais justas e mais equilibradas”, afirmou.
De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Rafael Vieira, a ação integra as atividades alusivas ao Dia Internacional do Consumidor, comemorado no dia 15 de março, e busca aproximar a advocacia da população.
“Estamos aqui em uma ação itinerante em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. A comissão está à disposição da sociedade para orientar e esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor”, explicou.
A iniciativa também foi bem recebida por quem atua do outro lado da relação de consumo. Para o fornecedor Fabrício Freitas, ações educativas contribuem para que consumidores e empresas compreendam melhor seus direitos e responsabilidades.
“É muito interessante essa iniciativa de trazer informações sobre direitos do consumidor. Muitas vezes as pessoas não conhecem bem essas leis, e quando o consumidor aprende mais sobre isso, acaba trazendo mais segurança para todos”, comentou.
A ação integrou a programação institucional da OAB/AC voltada à promoção da cidadania e ao fortalecimento das relações de consumo no estado.
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Detran-AC divulga calendário de licenciamento de veículos para 2026
Prazos variam conforme o final da placa e vão de maio a outubro; medida alinha cronograma ao pagamento do IPVA
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Operação Mute: 10ª fase revolta UP4 em Rio Branco e apreende celulares em ação nacional
Forças de segurança atuam de forma integrada para desarticular comunicação de facções dentro do sistema prisional
A Polícia Penal do Acre realizou, na noite desta segunda-feira (16), a 10ª fase da Operação Mute no Núcleo de Custódia Especial da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado, conhecido como UP4, em Rio Branco. A ação é coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e ocorre simultaneamente em unidades prisionais de todo o país.
Durante a operação, foram realizadas revistas nas celas com o objetivo de localizar celulares, materiais ilícitos e quaisquer meios de comunicação que possibilitem contato externo por parte dos detentos. Segundo o chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado, Manoel dos Santos Júnior, a iniciativa busca enfraquecer a atuação de organizações criminosas.
“Nosso objetivo é desarticular essas organizações, retirando aparelhos celulares e outros itens ilegais que permitem a comunicação com o meio externo”, destacou.
Ação integrada
A ação contou com o apoio de diversas forças de segurança, incluindo:
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Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)
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Ministério Público do Acre, por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco)
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Polícia Federal, através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco)
Resultados
Ao final das revistas, dois aparelhos celulares foram apreendidos dentro da unidade prisional. Os materiais ilícitos encontrados serão submetidos à perícia e podem auxiliar em investigações em andamento sobre o crime organizado no estado.
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Tensão no Oriente Médio eleva gasolina a R$ 8,19 no Acre; Norte tem maior média do país
Preço médio no estado subiu 22 centavos em uma semana; diesel também acompanhou alta nacional
O impacto do conflito no Oriente Médio chegou às bombas de combustível do Acre. Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina no estado subiu de R$ 7,97 para R$ 8,19 na semana de 8 a 14 de março, mantendo a região Norte entre as mais afetadas do país, com valores acima de R$ 7 por litro.
Cenário nacional
Enquanto isso, o maior preço registrado no Brasil chegou a R$ 9,29 em São Paulo, e a média nacional ficou em R$ 6,46, um aumento em relação à semana anterior, quando estava em R$ 6,30 .
Outros estados também registraram altas consideráveis:
Sudeste:
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Minas Gerais: R$ 6,28
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Rio de Janeiro: R$ 6,31
Sul:
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Rio Grande do Sul: R$ 6,35
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Paraná: R$ 6,75
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Santa Catarina: R$ 6,69
Nordeste:
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Pernambuco: R$ 6,88
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Bahia: R$ 6,90
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Rio Grande do Norte: R$ 6,98
Diesel
O diesel acompanhou a tendência de alta, passando de R$ 6,08 para R$ 6,80 por litro em todo o país.
A região Norte continua liderando os preços mais altos do combustível no Brasil, reflexo da logística de distribuição e dos custos de transporte somados à volatilidade do mercado internacional.
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