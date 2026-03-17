OAB/AC realiza atendimento especial ao consumidor em ação no Via Verde Shopping

Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, realizou nesta segunda-feira, 16, uma ação de atendimento e orientação gratuita à população no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Durante a atividade, advogados integrantes da comissão estiveram à disposição para esclarecer dúvidas e orientar consumidores sobre direitos e deveres nas relações de consumo, contribuindo para ampliar o acesso à informação e fortalecer práticas mais equilibradas entre consumidores e fornecedores.

A presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, destacou que iniciativas como essa fazem parte do compromisso institucional da Ordem com a sociedade.

“A OAB/AC, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, tem realizado diversas ações como essa. Isso reforça o nosso compromisso com a sociedade por relações de consumo mais transparentes, mais justas e mais equilibradas”, afirmou.

De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Rafael Vieira, a ação integra as atividades alusivas ao Dia Internacional do Consumidor, comemorado no dia 15 de março, e busca aproximar a advocacia da população.

“Estamos aqui em uma ação itinerante em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. A comissão está à disposição da sociedade para orientar e esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor”, explicou.

A iniciativa também foi bem recebida por quem atua do outro lado da relação de consumo. Para o fornecedor Fabrício Freitas, ações educativas contribuem para que consumidores e empresas compreendam melhor seus direitos e responsabilidades.

“É muito interessante essa iniciativa de trazer informações sobre direitos do consumidor. Muitas vezes as pessoas não conhecem bem essas leis, e quando o consumidor aprende mais sobre isso, acaba trazendo mais segurança para todos”, comentou.

A ação integrou a programação institucional da OAB/AC voltada à promoção da cidadania e ao fortalecimento das relações de consumo no estado.

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