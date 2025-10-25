Acre
OAB/AC promove a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas, na segunda-feira
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, realiza, na segunda-feira (27), a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas. O evento contará com a presença de palestrantes de renome nacional.
As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://eventos.oabac.org.br/index.php?evento=455.
“Este evento é um marco na valorização da nossa classe, promovendo um espaço de debate e capacitação sobre a importância das prerrogativas profissionais para o exercício pleno e ético da advocacia. A conferência busca não apenas discutir os desafios enfrentados no dia a dia, mas também fortalecer a atuação da advocacia na defesa de seus direitos, essenciais para garantir o acesso à justiça e à cidadania”, explicou a presidente da Comissão, Caren Oliveira de Araújo.
Segundo Caren, a conferência contribuirá para o fortalecimento da classe.
“Durante a conferência, abordaremos temas cruciais e relevantes para o desenvolvimento de uma advocacia forte, digna e respeitada. Participe conosco e seja parte desta iniciativa que visa aprimorar o nosso trabalho e reforçar o nosso compromisso com a sociedade”, finalizou.
Pesquisa mostra que Acre adota modelo precário na contratação de servidores públicos por tempo determinado
Um estudo recente sobre contratações temporárias no serviço público revela que o Acre segue aplicando, de forma genérica, o estatuto dos servidores efetivos aos profissionais contratados por tempo determinado, sem especificar claramente quais direitos são assegurados a essa categoria. A prática, segundo os pesquisadores, cria insegurança jurídica e deixa dezenas de trabalhadores sem garantias trabalhistas básicas, como férias, 13º salário e licenças.
A pesquisa, elaborada pelos especialistas Felipe Drumond, Laís Montgomery e Myrelle Jacob, aponta que a contratação de servidores temporários cresceu 42,1% entre 2017 e 2023 nos estados e municípios brasileiros. No mesmo período, o número de servidores efetivos caiu 11,8%, reflexo da falta de concursos e da não reposição de vacâncias no funcionalismo.
No caso do Acre, o estado está entre os que não possuem legislação específica para regular os direitos dos contratados. A norma local apenas reproduz o estatuto geral dos servidores, sem detalhar benefícios ou garantias, o que faz com que cada contrato dependa da interpretação individual dos gestores. A situação se repete em estados como Tocantins, Sergipe e Pará.
A precarização é especialmente sentida em áreas essenciais como saúde e educação, onde o vínculo temporário já é maioria em 15 estados. No Acre, sindicatos de professores e profissionais da saúde têm denunciado há anos a falta de estabilidade, a ausência de direitos previdenciários e a demora na renovação de contratos.
Para tentar unificar as regras, o Movimento Pessoas à Frente propôs ao Congresso Nacional um Projeto de Lei Geral de Contratação por Tempo Determinado no Setor Público, que tramita sob os números PL 3086/2025 e PL 3069/2025. As propostas definem prazos, direitos mínimos, como licença-maternidade, paternidade e férias, e limitam o uso desse tipo de vínculo a situações realmente excepcionais.
Nível do Rio Acre segue baixo e sem registro de chuvas nas últimas 24 horas em Rio Branco
O nível do Rio Acre amanheceu neste sábado, 25, em 1,76m, segundo o boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco. A medição, realizada às 5h19, mostra uma leve queda em relação ao dia anterior, quando o rio registrava 1,83 metro.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas na capital acreana. A situação segue dentro da normalidade, bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros.
Sábado será de calor e chuvas pontuais em todo o Acre, prevê boletim
O fim de semana será marcado por tempo quente e abafado em todo o Acre. De acordo com a previsão meteorológica para este sábado, 25, o sol deve predominar em grande parte do dia, mas há possibilidade de chuvas pontuais, que podem ocorrer com forte intensidade em algumas áreas do estado.
O cenário climático acompanha o padrão registrado nos últimos dias em toda a região Norte, com temperaturas elevadas e alta umidade. No Acre, tanto o leste quanto o oeste do estado devem enfrentar calor intenso, pancadas isoladas e sensação de abafamento.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue quente e úmido, com probabilidade média de chuvas fortes. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% à tarde e atingir até 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos permanecem fracos a calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o panorama é semelhante: sol entre nuvens, calor e possibilidade de chuvas intensas em pontos isolados. A umidade mínima fica entre 55% e 65%, e a máxima também pode alcançar 100% ao amanhecer.
As temperaturas continuam elevadas em todas as cidades acreanas:
• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;
• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC;
• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas de 31ºC a 33ºC;
• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22ºC a 24ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;
• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23ºC e 25ºC, máximas de 32ºC a 34ºC;
• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 23ºC a 25ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;
• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 23ºC a 25ºC, máximas variando de 30ºC a 32ºC.
