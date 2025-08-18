Carro de motorista de aplicativo sequestrado é recuperado pela Rotam em Rio Branco

Veículo foi localizado no bairro Tucumã; motoristas da categoria relatam medo diante da onda de crimes

O veículo Onix, de placa QTB 4H70, pertencente ao motorista de aplicativo Joel Costa, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (18), em Rio Branco (AC), após ter sido levado durante um sequestro ocorrido no último domingo (17), nas proximidades do Campo do Paulão, no bairro Rui Lino.

De acordo com moradores da quadra S, na Avenida Oeste, no bairro Tucumã, o carro apareceu por volta das 4h30. O motorista, que havia sido sequestrado, já havia sido resgatado com vida, mas o veículo continuava sendo procurado pela polícia.

A operação de recuperação contou com o apoio da Rotam. O sargento Ramos, comandante da equipe, explicou que as buscas foram intensificadas após denúncias de que o automóvel circulava por regiões como Rui Lino, Universitário e Tucumã. “Recebemos a informação de que o carro estava rondando pela parte do Rui Lino, de Universitário e Tucumã. Intensificamos o patrulhamento e logramos êxito em localizar o carro aqui no Tucumã. Estamos em busca dos meliantes e, graças a Deus, recuperamos o bem de um trabalhador”, destacou.

Segundo Ramos, a Rotam tem reforçado a fiscalização devido ao aumento de assaltos contra motoristas de aplicativo. “Estamos pedindo a colaboração dos motoristas que baixem os vidros para facilitar a identificação. Vamos intensificar cada vez mais o patrulhamento e as abordagens para garantir a segurança desses profissionais”, acrescentou.

O proprietário do carro preferiu não conceder entrevista por motivos de segurança. Motoristas de aplicativo que acompanharam a ocorrência relataram medo e preocupação com a crescente onda de crimes contra a categoria.

O veículo, que estava com um pneu furado, foi recolhido por um guincho. A polícia segue em busca dos envolvidos no crime.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários