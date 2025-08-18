Geral
Carro de motorista de aplicativo sequestrado é recuperado pela Rotam em Rio Branco
Veículo foi localizado no bairro Tucumã; motoristas da categoria relatam medo diante da onda de crimes
O veículo Onix, de placa QTB 4H70, pertencente ao motorista de aplicativo Joel Costa, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (18), em Rio Branco (AC), após ter sido levado durante um sequestro ocorrido no último domingo (17), nas proximidades do Campo do Paulão, no bairro Rui Lino.
De acordo com moradores da quadra S, na Avenida Oeste, no bairro Tucumã, o carro apareceu por volta das 4h30. O motorista, que havia sido sequestrado, já havia sido resgatado com vida, mas o veículo continuava sendo procurado pela polícia.
A operação de recuperação contou com o apoio da Rotam. O sargento Ramos, comandante da equipe, explicou que as buscas foram intensificadas após denúncias de que o automóvel circulava por regiões como Rui Lino, Universitário e Tucumã. “Recebemos a informação de que o carro estava rondando pela parte do Rui Lino, de Universitário e Tucumã. Intensificamos o patrulhamento e logramos êxito em localizar o carro aqui no Tucumã. Estamos em busca dos meliantes e, graças a Deus, recuperamos o bem de um trabalhador”, destacou.
Segundo Ramos, a Rotam tem reforçado a fiscalização devido ao aumento de assaltos contra motoristas de aplicativo. “Estamos pedindo a colaboração dos motoristas que baixem os vidros para facilitar a identificação. Vamos intensificar cada vez mais o patrulhamento e as abordagens para garantir a segurança desses profissionais”, acrescentou.
O proprietário do carro preferiu não conceder entrevista por motivos de segurança. Motoristas de aplicativo que acompanharam a ocorrência relataram medo e preocupação com a crescente onda de crimes contra a categoria.
O veículo, que estava com um pneu furado, foi recolhido por um guincho. A polícia segue em busca dos envolvidos no crime.
Polícia prende jovem com 30 kg de maconha e apreende R$ 370 em dinheiro do tráfico em Cruzeiro do Sul
Suspeito de 20 anos tentou fugir e alegou que guardava drogas por R$ 3 mil para terceiros; material estava pronto para distribuição
Uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil resultou na prisão de Cauê Silva dos Santos, 20 anos, e na apreensão de 30 quilos de maconha no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no último domingo (17). De acordo com o Major Abraão Silva, comandante da PM local, o suspeito tentou fugir ao avistar os agentes, mas foi detido após jogar no chão uma faca que carregava na cintura.
Detalhes da Operação
Material apreendido:
30,05 kg de maconha prensada (escondidos na casa do suspeito)
86,7g de maconha fracionada (pronta para venda)
18,9g de substância semelhante a cocaína
R$ 370,75 em dinheiro trocado
Balança de precisão, plásticos para embalagem e uma faca
Declaração do acusado: Cauê admitiu que guardava a droga por R$ 3 mil para outra pessoa, mas não revelou nomes dos envolvidos na rede criminosa.
Próximos Passos
O caso foi registrado na Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.
O suspeito deve responder por tráfico de drogas e posse de entorpecentes.
A polícia investiga se Cauê integra uma organização criminosa local.
A apreensão ocorre em meio a operações de combate ao tráfico no Vale do Juruá, região que tem registrado aumento no fluxo de drogas vindas da fronteira com o Peru. A PM reforçou que continuará com ações ostensivas para coibir a venda de drogas na área.
Homem sobrevive a segunda tentativa de homicídio em menos de uma semana no bairro Preventório, em Rio Branco
Marcelo Costa do Nascimento, de 39 anos, foi baleado nas costas e levado ao Pronto-Socorro; suspeitos fugiram
O bairro Preventório, em Rio Branco, voltou a ser palco de violência na noite deste domingo (17). O alvo foi Marcelo Costa do Nascimento, de 39 anos, que sobreviveu à segunda tentativa de homicídio em menos de uma semana.
De acordo com a vítima, ela caminhava nas proximidades da quadra poliesportiva quando foi abordada por dois homens armados. Marcelo relatou que os suspeitos o ameaçaram e, ao tentar fugir, um deles efetuou cerca de três disparos, atingindo suas costas. Mesmo ferido, conseguiu correr até a rua Rio Grande do Sul, onde pediu ajuda a moradores.
Uma ambulância de suporte avançado do Samu foi acionada, e os socorristas realizaram os primeiros atendimentos. Em seguida, Marcelo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado de saúde estável.
Policiais militares realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Segundo a polícia, esta é a segunda vez que Marcelo é alvo de tentativa de execução. Dias antes, ele havia sido atacado por um homem armado com faca. Na ocasião, mesmo ferido no braço esquerdo, conseguiu escapar. Por medo de represálias, a vítima não revelou a identidade de seus agressores.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Homem sofre agressão brutal e tem crânio e perna fraturados no bairro Preventório, em Rio Branco
Vítima foi atacada por dois homens armados com ripas de madeira e permanece internada em estado estável
O jovem Cairo de Souza Santos, de 27 anos, foi vítima de uma violenta agressão física na madrugada desta segunda-feira (18), nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Preventório, em Rio Branco.
Segundo relato da própria vítima à polícia, ele caminhava em via pública quando foi surpreendido por dois homens ainda não identificados. Armados com ripas de madeira, os suspeitos passaram a golpeá-lo violentamente na cabeça, provocando um corte profundo que expôs parte da calota craniana.
Mesmo após cair no chão, Cairo continuou sendo agredido. Os criminosos colocaram sua perna direita entre a rua e a calçada e pularam sobre ela, resultando em fratura exposta.
Ferido, o jovem conseguiu correr até a rua Rio Grande do Sul, onde buscou ajuda em uma distribuidora de bebidas. Funcionários acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado de saúde estável.
Os agressores fugiram logo após o crime. Policiais militares realizaram buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.
De acordo com a polícia, esta foi a segunda ocorrência semelhante registrada no mesmo ponto do bairro, levantando a hipótese de que traficantes possam estar promovendo ataques para “limpar” a área de usuários de drogas.
