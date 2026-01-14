Geral
Polícia Civil cumpre novos mandados e encontra depósito clandestino de medicamentos em Rio Branco
Em mais um desdobramento das investigações sobre o desvio de medicamentos e insumos hospitalares da rede estadual de saúde, a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta quarta-feira, 14, dois mandados de busca e apreensão em Rio Branco.
Um dos locais inspecionados fica na região da Gameleira, onde a equipe policial localizou mais um depósito clandestino utilizado para o armazenamento irregular de medicamentos oriundos da rede pública de saúde. De acordo com a investigação, a autoridade policial trabalha com a hipótese de que o local seja de responsabilidade do mesmo idoso de 74 anos que já vinha sendo investigado desde a semana passada por envolvimento no esquema. O segundo alvo da operação foi uma clínica que presta serviços de saúde, pois os proprietários do estabelecimento são investigados sobre a hipótese de crime de receptação de medicamentos.
A ação faz parte de uma investigação mais ampla, iniciada há alguns meses a pedido do secretário de Estado de Saúde, e conduzida por meio de uma força-tarefa da Polícia Civil. Com os mandados cumpridos nesta quarta-feira, já são cinco ordens judiciais executadas no âmbito da apuração, que busca identificar todos os envolvidos no esquema criminoso, bem como o destino final dos medicamentos desviados.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância do trabalho investigativo e o compromisso da instituição com a defesa da saúde pública. “Estamos tratando de um crime extremamente grave, que atinge diretamente a população que depende do sistema público de saúde. A Polícia Civil está atuando de forma firme e contínua para identificar todos os responsáveis, desarticular esse esquema criminoso e garantir que os culpados sejam responsabilizados na forma da lei. Esse é um trabalho técnico, sério e que seguirá até o completo esclarecimento dos fatos”, afirmou o delegado-geral.
As investigações seguem em andamento, e novas diligências não estão descartadas. A Polícia Civil reforça que denúncias podem contribuir de forma decisiva para o avanço das apurações, através do 181.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul atende e remove famílias afetadas pelas fortes chuvas
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil Municipal, realizou atendimentos emergenciais e removeu duas famílias, totalizando seis pessoas, da Travessa do Cemitério, no bairro da Baixa, após serem atingidas pelas fortes chuvas registradas na terça-feira, 13, no município. De acordo com o monitoramento, o volume de chuva chegou a aproximadamente 50 milímetros.
A equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania também esteve no local para prestar orientações, e as famílias foram encaminhadas para casas de parentes, após optarem por não aderir ao aluguel social.
Como medida de segurança, as equipes da Defesa Civil irão realizar, nesta quarta-feira, 14, a demolição das residências afetadas, evitando novos riscos à integridade dos moradores e da área.
O agente da Defesa Civil, Iranilson Nery, ressaltou o trabalho contínuo das equipes e o apoio da gestão municipal às famílias atingidas pelas chuvas.
“Estamos vivendo um período de fortes chuvas e muitas famílias são afetadas por desmoronamentos, desbarrancamentos e enxurradas de córregos. Temos atuado diariamente para levar o suporte necessário às pessoas afetadas. O prefeito Zequinha Lima tem nos pedido para que, neste momento em nossa cidade, possamos chegar com nosso apoio às famílias o mais rápido possível”, destacou Iranilson.
Governo do Acre firma contrato de quase R$ 2 milhões para curso avançado de operações SWAT
Capacitação especializada na área de segurança pública será realizada por empresa internacional e terá vigência de sete meses
O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), firmou um contrato no valor de R$ 1.980.000,00 para a realização do curso SWAT Operations Advanced, voltado à capacitação técnica especializada na área de segurança pública. O extrato do contrato nº 08/2026 foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (14).
A contratação ocorreu por meio de inexigibilidade de licitação, com fundamento na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A empresa responsável pela execução do curso é a U.S. Police Instructor Team – USPIT (AA & Saba Consultants, Inc.), que ficará encarregada das atividades teóricas e práticas, do acompanhamento integral da capacitação e da supervisão do cumprimento dos critérios exigidos pela legislação vigente.
A capacitação visa atender demandas estratégicas da Sejusp e será custeada com recursos provenientes de emenda parlamentar. O contrato terá vigência de sete meses, com início em 12 de janeiro de 2026 e término previsto para 11 de julho de 2026, podendo ser prorrogado, desde que respeitada a vigência da emenda que financia a ação.
O documento foi assinado em Rio Branco no dia 12 de janeiro de 2026 pelo gestor do Fundo Estadual de Segurança Pública da Sejusp, José Américo de Souza Gaia, e pelo representante da empresa contratada, Charles Akari Saba.
Universitária acreana selecionada em evento nacional de inovação terá apoio do governo do Estado
Talento nato. Assim pode ser definida a estudante Heloísa Braga de Lima, acadêmica do 2º período de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac). Selecionada para a segunda etapa do 14º Campus Mobile, programa nacional de inovação e empreendedorismo do Instituto Claro, a estudante terá o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), para participar da fase presencial do evento, que será realizado em São Paulo (SP), entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, garantindo a representatividade do estado.
Entre 447 projetos de todo o país, apenas 102 foram selecionados para a próxima fase. O plano desenvolvido por Heloísa, intitulado “Self Pace: da inércia cognitiva à autonomia – tecnologia assistiva para neurodivergentes no Brasil”, propõe a criação de um aplicativo voltado à organização da rotina e ao fortalecimento da autonomia de pessoas neurodivergentes, como indivíduos com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). O objetivo é usar a tecnologia para causar um impacto social positivo.
De acordo com o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o apoio institucional à universitária acreana está alinhado às políticas públicas do Estado voltadas ao estímulo à inovação e à valorização de talentos locais. “O governo do Acre entende que investir em jovens com iniciativas inovadoras é fortalecer o futuro do estado em diversas áreas essenciais. A seleção da Heloísa em um programa nacional desse porte mostra que temos capacidade criativa, técnica e social para ocupar espaços estratégicos no cenário da tecnologia e da inovação no país”, afirma.
A estudante explicou que o projeto nasceu de uma vivência pessoal e foi desenvolvido com foco em oferecer soluções práticas para desafios cotidianos enfrentados por pessoas neurodivergentes. “O Self Pace surge da necessidade de criar ferramentas que respeitem o tempo e as particularidades de cada pessoa. A tecnologia, quando bem pensada, pode ser uma aliada real na construção da autonomia e da qualidade de vida. Estou muito feliz em avançar para a fase presencial do Campus Mobile e extremamente grata pelo apoio do governo”, destaca.
Diretora de Tecnologia da Seict, Priscila Messias ressaltou que a participação da jovem no evento nacional reposiciona o Acre no cenário nacional e também fortalece a presença do estado em ambientes estratégicos de inovação. “Esse tipo de programa proporciona acesso a mentorias, redes de contato e conhecimento aplicado, o que amplia a visão dos participantes e gera impacto direto no desenvolvimento de soluções com potencial social e econômico. Apoiar essa trajetória é parte do nosso compromisso com a formação de talentos e com a inovação no Acre”, aponta a gestora.
Durante a segunda etapa do Campus Mobile, os participantes passarão por uma imersão presencial com mentorias especializadas, oficinas práticas e apresentações técnicas para o aprimoramento dos projetos. Ao fim do programa, as iniciativas podem concorrer a premiações, investimentos e até experiências internacionais, como imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O apoio do governo reforça o avanço do Acre na área de ciência, tecnologia e inovação, além de evidenciar o papel do poder público no apoio a projetos que unem conhecimento e desenvolvimento humano.
