Nesta quarta-feira (25), o tempo fica firme apenas no leste do Tocantins, com muito calor e baixa umidade relativa do ar.

Em outras áreas da região Norte, nuvens carregadas se formam e trazem pancadas de chuva. Tem chuva volumosa no Amazonas, por causa de ventos que sopram a mais de 10km de altura.

Temporais também podem se espalhar em Porto Velho, Macapá e Belém até o final do dia. A temperatura em toda a região deve ter mínima de 18ºC e a máxima pode passar dos 36ºC no Acre e em Rondônia.

As informações são do Somar Meteorologia.

