Neste sábado (24), a chuva ainda se espalha por grande parte do Norte do país. Os maiores acumulados são esperados para o sul do Pará e leste do Amazonas. Nas demais áreas essa chuva deve vir isolada, sem volumes significativos, mas não se descarta a ocorrência de temporais. Tempo firme apenas no norte do Pará. A temperatura em toda a região deve variar entre 21ºC e 36ºC. A umidade relativa do ar pode ter mínima entre 12% e 20% no leste de Tocantins, sul do Amazonas, no Acre e no norte do Pará.

As informações são do Somar Meteorologia.

Fonte: Brasil 61

