Thiago Marcolini

Neste sábado (17), na região Norte do país, destaque para chuva mais expressiva entre o oeste do Amazonas e Acre.

Nas demais áreas, os volumes tendem a ser menores, mas a chuva ainda vem acompanhada por trovoadas e ventos de moderada intensidade. Grande parte do Pará e todo estado do Tocantins e Amapá permanecem com tempo firme.

A temperatura deve ter mínima de 21ºC e pode passar dos 40ºC em boa parte de Tocantins, no sul do Pará e do Amazonas e no norte de Rondônia. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve ter mínima variando entre 20% e 35%.

Comentários