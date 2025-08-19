📢 CONVITE ESPECIAL

O SEBRAE convida você para participar do II Encontro Empresarial Move Mais Vendas 2025.

📅 Data: 20 de agosto (quarta-feira)

🕒 Horário: 14h30 às 17h30

📍 Local: Escritório Regional do Sebrae em Brasiléia – Av. Rui Lino, 698

Venha ampliar sua rede de contatos, gerar conexões estratégicas e fechar grandes negócios.

Traga seus clientes, parceiros e empresas interessadas!

Vamos juntos fazer deste evento mais um sucesso! 🚀

