Flash
“O resgate desse evento movimenta a cidade e valoriza os empreendedores”, diz empresária ao comemorar sucesso do Festival de Praia de Brasileia
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório – antiga Praia do Adolfo, reuniu milhares de pessoas entre moradores locais, turistas e empreendedores, movimentando a economia da região do Alto Acre e a fronteira com a Bolívia e o Peru.
Além das atrações musicais e culturais, o evento contou com torneios esportivos, como vôlei e Beach Tennis, além da escolha do Garoto e Garota Verão, títulos conquistados por Rodrigo Oliveira e Khrisna Kauana que foram premiados com R$ 1000 reais cada.
Outra novidade que animou o público foi a descida no tobogã, atração que se tornou destaque do festival.
O palco principal teve mais de cinco atrações musicais entre bandas e DJs se revezaram, garantindo ritmo e energia ao público durante toda a programação.
A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado, resgatou a tradição do Festival de Praia após 20 anos sem edição. A programação segue neste domingo reunindo esportes, cultura, gastronomia e lazer, com DJ Thiago Rodrigues, Torneio de Futevôlei, Motocross, Trio Arrocha, Samba do Carlão, ,Arthur dos Teclados, DJ Herbe Renan, Jhow de Abreu e Banda encerrando a festa.
Comentários
Flash
Motociclista perde controle e colide na traseira de táxi em Epitaciolândia
Rogério Lima do Nascimento, de 42 anos, foi socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão após cair violentamente no asfalto; ele foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
O acidente foi registrado na noite deste sábado (13), onde deixou o motociclista Rogério Lima do Nascimento, de 42 anos, ferido e desacordado em Epitaciolândia.
OUÇA ÁUDIO:
O caso ocorreu por volta das 19h20, na Rua Alexandre Esteves Filho, quando a moto Honda/Tornado, placa MZU 9H47, conduzida pela vítima, colidiu na traseira de um táxi Toyota/Yaris, placas SQT4I81.
Segundo informações preliminares, Rogério trafegava no sentido ponte/centro e perdeu o controle do veículo ao se aproximar de um quebra-molas, atingindo o carro e caindo violentamente no asfalto. Ele sofreu várias escoriações e chegou a desmaiar no meio-fio da via.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, para a realização de exames e avaliação do quadro clínico.
O motorista do táxi permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia investiga as circunstâncias que levaram ao acidente.
Comentários
Acre
Médico é levado à delegacia após abandono de cães em residência no bairro José Hassem
Um dos animais foi encontrado morto e outro em situação de maus-tratos; caso ocorreu neste Sábado, 13
Na tarde deste sábado (13), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos contra animais em uma residência localizada na Rua João Vieira da Silva, no bairro José Hassem, em Epitaciolândia.
Com apoio do Corpo de Bombeiros, os policiais encontraram a casa fechada e, segundo relatos de vizinhos, o morador estava ausente havia mais de seis dias. O proprietário do imóvel, que atua como médico na Bolívia, não teve a identidade divulgada.
Para ter acesso ao local, os bombeiros precisaram arrombar o cadeado do portão. No interior da residência, foi localizado um cachorro morto em estado avançado de decomposição, além de outro animal vivo, mas debilitado e com infestação de carrapatos. A suspeita é de que os animais ficaram todo esse período sem receber alimentação.
Durante a retirada dos animais, o dono da residência chegou ao local e foi imediatamente conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e responder pelas providências cabíveis.
Comentários
Flash
Com apoio do governo, Festival do Coco promete recorde de público em Mâncio Lima
Mâncio Lima abriu, nesta sexta-feira, 12, a 5ª edição do Festival do Coco, considerado o maior evento cultural do município. A festa, que segue até domingo, deve reunir cerca de 50 mil pessoas durante os três dias de programação.
O governo garantiu apoio à realização do festival, com estrutura de segurança e logística. O evento conta com o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além da presença do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que instalou estande no local com ações educativas. A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) também participa, fomentando oportunidades para jogos digitais online.
O governador Gladson Camelí destacou a relevância da festa para a economia e a cultura da região “O Festival do Coco movimenta a cidade, gera renda e valoriza a tradição do nosso povo. É uma alegria poder estar aqui, ao lado da população, prestigiando esse momento que já faz parte do calendário cultural do Acre”, afirmou.
A vice-governadora Mailza Assis lembrou que a festa é uma vitrine para a cidade mais ocidental do Brasil. “Mâncio Lima mostra, com esse festival, sua riqueza cultural e gastronômica. É um evento que atrai visitantes e fortalece o turismo regional, além de gerar oportunidades para as famílias”, destacou.
O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, agradeceu o empenho do governo do Estado e ressaltou a grandiosidade da edição deste ano.
“Estamos vivendo um momento histórico para a nossa cidade. O Festival do Coco cresce a cada ano, e nesta edição temos uma estrutura maior e uma programação diversificada. A parceria com o governo tem sido fundamental para o sucesso da festa”, enfatizou.
A expectativa é que a 5ª edição do Festival do Coco supere os números dos anos anteriores.
Sobre o Coco de Mâncio Lima
O coco é parte essencial da identidade cultural e econômica de Mâncio Lima. Reconhecida como a cidade mais ocidental do Brasil, o município tem na produção do fruto uma de suas principais atividades. Além de gerar renda para centenas de famílias, o coco é base para a culinária local, com destaque para doces, bolos, tapiocas, bebidas e até artesanatos feitos a partir da casca. Essa tradição atravessa gerações e é motivo de orgulho para os moradores, que transformaram o cultivo e o aproveitamento do fruto em símbolo da cidade. Foi a partir dessa ligação que nasceu o Festival do Coco, criado para valorizar a produção local e celebrar a riqueza cultural do povo manciolimense.
Você precisa fazer login para comentar.