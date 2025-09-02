O que explica a desaceleração da economia no 2º trimestre? Entenda

Fatores como a queda dos investimentos e a retração já esperada do agronegócio contribuíram para o resultado

A economia brasileira registrou uma desaceleração no 2º trimestre deste ano em relação ao primeiro.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta terça-feira (2), o PIB (Produto Interno Bruto) avançou 0,4% no período, contra uma alta de 1,3% – na base revisada – registrada nos três meses anteriores.

Alguns fatores como a queda dos investimentos e uma retração já esperada do agronegócio contribuíram para o resultado.

Queda dos investimentos

A Formação Bruta de Capital Fixo – que mede o aumento da capacidade produtiva de uma economia através dos investimentos – teve queda de 2,2% no segundo trimestre.

O dado é um dos fatores que contribuem para a desaceleração registrada entre abril e junho.

“Os investimentos interromperam uma sequência de seis trimestres consecutivos de crescimento. No atual cenário de juros elevados, a demanda por máquinas e equipamentos perdeu força, enquanto os investimentos em construção também apresentaram desaceleração”, avalia a FIESP em nota.