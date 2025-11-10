Conecte-se conosco

Cotidiano

O que aconteceu com Bruno Henrique?

Publicado

10 minutos atrás

em

Horas antes, o tribunal tinha confirmado punição a Allan, do time paulista. O jogador está fora do clássico contra o Santos, no sábado, pelo Brasileirão.

Bruno Henrique lamenta lance em jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

– O Palmeiras sempre respeitou, e seguirá respeitando, as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo – afirmou Leila em nota enviada à imprensa.

– Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por dois meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada.

– Enquanto isso, o Allan, que era réu primário, pega duas partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo Tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da Data Fifa. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados.

– O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo – finalizou Leila Pereira.

Bruno Henrique foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo.

Na ocasião, o Flamengo entrou com um recurso no STJD contra a punição aplicada a Bruno Henrique. Paralelamente, a Procuradoria do STJD entrou com um recurso para aumentar a pena do atacante. Logo, quatro cenários são possíveis: absolvição, redução da pena, manutenção da suspensão de 12 jogos e aumento da duração do gancho.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Acreano Breno Yuri vence na estreia pelo LFA e encerra temporada com nocaute em Brasília

Publicado

6 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

O lutador acreano Breno Yuri estreou com vitória no Legacy Fighting Alliance (LFA), edição 221, realizada na noite de sexta-feira (7), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).

De acordo com informações do GE-AC, Breno enfrentou Thiago Horácio em combate válido pela categoria peso-galo e garantiu o triunfo com um nocaute aos 3min43s do segundo round.

Com o resultado divulgado pelo GE-AC, o atleta alcançou sua terceira vitória consecutiva e soma agora cinco triunfos em seis lutas profissionais na carreira.

A estreia no LFA marcou o encerramento da temporada 2025 para Breno Yuri, que retorna aos treinos nas próximas semanas focado nos desafios do próximo ano.

Sem novo compromisso definido, o lutador pretende manter a sequência de vitórias em busca de uma oportunidade no UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo, e planeja voltar ao octógono nos primeiros meses de 2026.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

MPAC obtém condenações do Estado e dos Municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima por irregularidades em cavalgadas oficiais

Publicado

8 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente e da Bacia Hidrográfica do Juruá, obteve duas decisões judiciais favoráveis em ações civis públicas ajuizadas contra o Estado do Acre e os Municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

As decisões reconhecem a ocorrência de falhas graves na organização de eventos públicos, cavalgadas realizadas nos dois municípios em 2024, que resultaram em danos coletivos de natureza ambiental e moral.

Juntas, as condenações, proferidas pela Vara Única Cível de Mâncio Lima e pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul, somam R$ 400 mil em indenizações por danos morais coletivos, valores que serão revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Acre (Funemp/AC), destinado a projetos de proteção e defesa do meio ambiente.

As ações, propostas pela promotora de Justiça Manuela Canuto Farhat, visaram reforçar a importância da observância das normas ambientais e de bem-estar animal em eventos públicos, destacando o papel do Ministério Público na defesa dos direitos difusos e coletivos e na promoção do respeito à legislação que protege a fauna e o meio ambiente no Estado do Acre.

Antes da realização dos eventos, o MPAC expediu recomendações tanto para a cavalgada em Cruzeiro do Sul quanto em Mâncio Lima, com medidas preventivas para garantir a segurança e o bem-estar dos animais, como a divulgação do itinerário, a exigência de documentação sanitária, o fornecimento de água e alimento, a instalação de barreiras físicas e a proibição do uso de instrumentos lesivos, entre outras medidas. Tais medidas não foram integralmente cumpridas.

Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, o MPAC ingressou com ação civil pública após constatar, por meio de relatório elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão auxiliar do MPAC, diversas irregularidades durante a Cavalgada da Expoacre Juruá 2024.

O documento apontou falhas na divulgação do itinerário do evento, ausência de controle sanitário e de fiscalização do bem-estar animal, uso de instrumentos proibidos, como esporas e açoites, e falta de estrutura básica para hidratação e descanso dos animais. Também foram observadas situações de risco à segurança pública devido à inexistência de barreiras físicas entre os animais e o tráfego de veículos e pedestres.

Segundo o relatório, as irregularidades demonstraram omissão dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização, entre eles o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), que, embora presentes, não coibiram as práticas ilegais nem garantiram o cumprimento das normas ambientais e de proteção animal.

Diante das provas reunidas, a Justiça julgou parcialmente procedente o pedido do MPAC, condenando solidariamente o Estado do Acre e o Município de Cruzeiro do Sul ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200 mil.

Mâncio Lima

Já em Mâncio Lima, a Promotoria de Justiça Especializada também ajuizou ação civil pública em razão de irregularidades constatadas durante a XIX Cavalgada Hermecílio Barreto Lima, realizada em maio de 2024.

O relatório técnico de vistoria elaborado pelo Imac constatou irregularidades, como a participação de animais sem documentação obrigatória, o uso de esporas, a ausência de estrutura adequada e a falta de isolamento entre o percurso e o tráfego de veículos. Também foi constatado o consumo de bebidas alcoólicas por participantes e a dispersão desorganizada de animais ao final do evento.

As provas apresentadas demonstraram a omissão do Município de Mâncio Lima, responsável direto pela organização do evento, e do Estado do Acre, que, por meio de seus órgãos fiscalizadores, deixou de cumprir o dever de proteção ambiental e de tutela da fauna.

A Justiça reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e condenou ambos ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Villa City empata com o Sena e duelos das quartas da 6ª Copa TV Gazeta estão definidos

Publicado

4 horas atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Foto João Cardoso: Villa City faz uma grande temporada e contou a presença da torcida para avançar

O Villa City empatou com o Sena Madureira por 4 a 4 nesse sábado, 8, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, e avançou para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Na partida de ida, o Villa City venceu fora de casa por 3 a 1.

Quartas começam na quinta

A fase de quartas de final da 6ª Copa TV Acre começa na quinta, 13, a partir das 19 horas, com os seguintes confrontos: PSC x Invictus e Flu da Bahia x Carlos Chagas. As partidas entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão disputadas na quinta, 20, também no Imaculada Conceição.

“Fechamos a primeira fase em Manuel Urbano e programamos as partidas das quartas. A competição, agora, terá jogos eliminatórios até a definição do campeão”, declarou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Comentários

Continue lendo