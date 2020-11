Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como o Trump não é [a pessoa mais importante] do mundo, como ele bem mesmo diz. A pessoa mais importante é Deus.”

Da CNN

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reafirmou nesta sexta-feira (6) sua preferência pelo republicano Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos e que “o que acontece lá fora, interfere aqui dentro” — o Palácio do Planalto trabalha com três cenários para o Brasil pós-eleições norte-americanas.

“O momento ainda é muito difícil para o Brasil. Assistimos a política externa, temos as nossas preferências e o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Somente uma coisa nos encoraja: é Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como o Trump não é [a pessoa mais importante] do mundo, como ele bem mesmo diz. A pessoa mais importante é Deus.”, afirmou o presidente em Florianópolis, onde acompanhou a formatura de policiais rodoviários federais.

Comentários