O que a derrota da esquerda na Bolívia indica para o Brasil em 2026

A vitória de Rodrigo Paz nas eleições presidenciais da Bolívia configurou um cenário incomum. O partido de esquerda MAS (Movimento ao Socialismo) perdeu hegemonia de quase duas décadas e o cargo mais importante do país foi decidido entre Paz e Jorge “Tuto” Quiroga – dois candidatos de direita.

A primeira fase, votada no último domingo, 17, já havia anunciado o recuo da esquerda boliviana ao deixar MAS fora do pódio e, consequentemente, do segundo turno. O eleitorado puniu o partido governista em resposta às fragmentações internas entre o ex-presidente Evo Morales e atual mandatário, Luis Arce – além do agravamento crise econômica no país.

O movimento à direita do país vizinho empolgou figuras brasileiras ligadas à ala conservadora, que receberam o resultado como uma previsão do cenário eleitoral brasileiro em 2026. Neste texto, analistas internacionais explicaram à IstoÉ os possíveis paralelos do xadrez político de Brasil e Bolívia.

Contexto socioeconômico: uma esquerda enfraquecida

A conjuntura econômica da Bolívia encontra-se em uma fase especialmente difícil, o que pode ter colaborado para o resultado da votação desta semana.

Com crescimento econômico estagnado – o mais fraco da América Latina, segundo a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) – os bolivianos sofrem com escassez severa de dólares, causada pela queda nas exportações de gás. Somado a isso, o país também assina uma inflação disparada, com produtos do cotidiano sendo vendidos a altos preços.

Enquanto isso, o principal partido de esquerda boliviano cedeu às disputas internas entre Evo Morales e o atual presidente, Luis Arce, o que culminou em uma rachadura da legenda. Enfraquecido durante os últimos anos, o MAS perdeu o favoritismo que tinha desde a eleição de Morales, que governou o país de 2006 a 2019 – quando renunciou ao cargo e se afastou da política institucional.

Ainda no começo deste ano, o ex-líder oficializou sua saída do legenda e buscou promover candidatura própria. Ele foi impedido de concorrer, porém, porque a nova sigla não possuía personalidade jurídica vigente. Uma vez fora da disputa, a reação de Morales foi incentivar os bolivianos a votarem nulo, ação que se converteu em quase 20% dos votos do primeiro turno.

O professor de Relações Internacionais da PUC-SP Arthur Murta interpreta o movimento como uma prova de que Morales ainda tem capacidade de mobilizar boa parte da população.

“Essa quantidade de votos nulos, em alguma medida, representa a força que o Evo Morales ainda tem na Bolívia”, explica.

Com a exclusão de Morales e a recusa de Luis Arce em tentar uma reeleição, o caminho pareceu propício para o recrudescimento da ala política mais à direita.

Ascensão da direita boliviana

A contagem de votos do último domingo trouxe um cenário político novo na Bolívia. O senador Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão (PDC), liderou a corrida com 31,7% dos votos. Em segundo lugar, ficou o ex-presidente Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, do Partido Liberdade e Democracia, com 27,1%.

Além da surpresa de que o partido MAS tenha ficado de fora da decisão do segundo turno, a ausência de Samuel Doria Medina, do Alianza Unidad, também chocou grande parte dos analistas. Isso porque, até o dia da votação, a grande maioria dos veículos de comunicação locais previam liderança de Medina.

Os levantamentos feitos pré-eleição também não previam a ascensão do candidato Rodrigo Paz, eleito presidente. Pontuando apenas 11% nas pesquisas e conquistando mais de 30% na primeira fase da disputa, o político parece ter canalizado o voto de cidadãos insatisfeitos com a conjuntura atual do país.

Segundo o jornal boliviano El Deber, a escalada de Rodrigo Paz reflete um voto popular que “puniu a polarização e recompensou uma alternativa diferente”.

Prenúncio de 2026?

No Brasil, políticos vinculados à direita comemoraram o resultado do primeiro turno dominado pela ala conservadora e chegaram a encará-lo como um “prenúncio” do cenário brasileiro em 2026.

Em publicação na plataforma X, o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) mostrou satisfação pelo saldo do primeiro turno, que garantiu a direita no poder boliviano durante os próximos anos. Ele disse esperar que o Brasil siga o movimento do país vizinho e consiga “endireitar o rumo” na próxima eleição.

No mesmo sentido, o senador Ciro Nogueira (Progressistas) comparou o partido MAS com o PT (Partido dos Trabalhadores), alegando que

“a Bolívia é o Brasil em 2026”.

Já a deputada federal Caroline de Toni (PL) foi enfática ao afirmar que o resultado boliviano representa uma “onda da mudança” na América Latina.

Apesar da consideração da deputada bolsonarista, especialistas não enxergam a situação política da América do Sul como um consenso ideológico. Segundo a professora de Relações Internacionais da Unifesp Regiane Bressan, o continente vive cenários heterogêneos, com gestões de direita e esquerda intercaladas.

“Não é possível categorizar a América do Sul como de direita ou de esquerda nesse momento, porque o cenário político é muito pendular na região. O continente tem vivenciado, de maneira geral, alternância de poder, governos de direita e esquerda convivendo e sucedendo uns aos outros”, explica.

Apesar de algumas semelhanças culturais e histórico socioeconômico compatível dos países, o professor Arthur Murta não acredita que seja possível traçar paralelos diretos entre a eleição boliviana e a futura disputa no Brasil.

Diferente do que ocorreu com o principal partido de esquerda boliviano, a organização progressista brasileira “não está fragmentada” e, de acordo com Murta, ainda mobiliza força política acerca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Evo Morales, mesmo configurando um nome marcante no xadrez da Bolívia, não possui mais envergadura eleitoral.

“A esquerda brasileira, nesse momento, segue muito unida em torno da figura do Lula e do lulismo, que é o que não estava mais acontecendo na Bolívia. Essa união em torno do Evo Morales, que durante muito tempo se estabeleceu na Bolívia, se rompeu”, explicou.

Tendo em vista as situações distintas que regem nos dois países, Regiane Bressan pondera que o movimento testemunhado na Bolívia não pode ser ignorado como uma resposta da insatisfação popular com a política tradicional. Essas tentativas de fugir das alternativas eleitorais mais clássicas criou, na América Latina, o que a professora categoriza como um ‘mosaico’ governamental’.

“A insatisfação popular com a política tradicional, a própria instabilidade econômica e as novas demandas sociais têm levado, de fato, os eleitores a buscar novas alternativas fora dos blocos ideológicos e eixos hegemônicos, tornando a região muito mais um mosaico, uma constante transformação”, finaliza.

