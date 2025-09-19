Homem é condenado a 53 anos de prisão por feminicídio em Senador Guiomard

O presidiário José Rodrigues de Oliveira, de 54 anos, foi condenado nesta quinta-feira (18) a 53 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio da ex-esposa, Luana Conceição do Rosário, de 45 anos. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri da comarca de Senador Guiomard.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu na manhã de 13 de junho deste ano, quando Luana saía de casa para comprar pão. José Rodrigues a atacou em via pública, desferindo pelo menos 12 golpes de faca. Após o crime, fugiu em uma motocicleta, mas foi capturado pouco depois por policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em um ramal da cidade.

As investigações apontaram que o réu não aceitava o fim do relacionamento. O ataque foi classificado como cruel e impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima.

Na sentença, o juiz destacou a gravidade das consequências do crime, ressaltando que Luana deixou um filho autista de 11 anos. O menino, além de perder a mãe, recebeu a notícia da morte diretamente do próprio autor do assassinato, o que intensificou o trauma.

Além da pena de prisão, José Rodrigues foi condenado ao pagamento de uma indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais aos familiares da vítima.