Homem é condenado a 53 anos de prisão por feminicídio em Senador Guiomard
Réu matou ex-esposa com 12 golpes de faca; vítima era ex-babá da filha da vice-governadora do Acre
Vara Criminal de Sena Madureira proíbe a circulação de pessoas monitoradas e em regime aberto pela Exposena
Portaria nº 4412/2025 estabelece diretrizes de conduta para monitorados durante evento público; restrições atendem à resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre monitoramento eletrônico de pessoas
A Vara Criminal de Sena Madureira, por meio da Portaria n.° 4412/2025, determinou que cumpridores de pena no regime semiaberto e pessoas que estejam em liberdade provisória mediante tornozeleira eletrônica não podem frequentar ou se aproximar, entre os dias 24 e 27 de setembro, da rua Virgulino de Alencar, região onde será promovida a Exposena 2025.
O documento também especifica que essas pessoas estão proibidas de circular nas adjacências do evento. Devem ficar a pelo menos 600 metros de distância. Além disso, estão vedadas de ir a bares, boates, botequins ou lugares com muitas pessoas juntas, durante toda a programação da festividade.
No caso de residir dentro do raio de 600 metros da área da festa, a pessoa deve permanecer em sua casa entre às 16h e 6h do dia seguinte, para não configurar como descumprimento da medida, bem como informar a Central de Monitoramento, fornecendo seu endereço completo e comprovante de residência atualizado. O ressocializando ou monitorado que for trabalhar precisa requerer autorização diretamente à direção da Unidade de Monitoramento.
Assinada pelo titular da Vara Criminal de Sena Madureira, juiz Eder Viegas, a portaria atende à Resolução n.° 412/21 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas.
Homem achado morto após furto levou tiros nas mãos e facadas
Josimar Campos de Oliveira, 37 anos, conhecido por Joca, que foi encontrado morto, nesta quinta-feira, 18, em Cruzeiro do Sul, levou tiros nas mãos, que também estavam amarradas, e facadas no tórax. A informação é do Instituto Médico Legal — IML.
Segundo a Polícia Militar, quando chegou ao local para atender a ocorrência, populares informaram que a vítima vinha cometendo alguns furtos na região do centro comercial e que possivelmente teria sido essa a motivação do crime.
Na noite anterior ao homicídio, Joca havia roubado carne e bebidas de um açougue próximo ao lugar onde foi achado morto. As câmeras de segurança flagraram a ação dele no local.
Suspeitos são presos por envolvimento no desaparecimento de jovem
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Feijó, deflagrou uma operação para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Judiciário da Comarca de Feijó, em investigação que apura o desaparecimento de Misael da Silva Freitas, de 29 anos.
Até o momento, três mandados foram cumpridos, resultando na prisão de três suspeitos de envolvimento no caso. As apurações iniciais apontam que Misael pode ter sido vítima de homicídio, embora o corpo ainda não tenha sido localizado.
Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais que podem auxiliar no andamento das investigações, incluindo celulares, notebook, pendrives, caderno de anotações, cheques, quantia em dinheiro, material utilizado para embalar drogas, balança de precisão e chumbo.
Misael desapareceu após sair de casa para cumprir mais um período de serviço no seringal Nazaré, localizado na zona rural de Feijó. Como não retornou, familiares registraram boletim de ocorrência no início de setembro na Delegacia de Polícia Civil do município.
O delegado Dione Lucas, responsável pelas investigações, destacou a importância das ações realizadas até aqui. “Estamos avançando de maneira significativa no esclarecimento desse caso. Conseguimos efetuar prisões importantes e recolher materiais que irão contribuir para o aprofundamento da investigação. Nosso compromisso é chegar à verdade dos fatos, localizar o corpo da vítima e responsabilizar todos os envolvidos”, afirmou.
As investigações seguem em andamento, com foco no cumprimento de outros mandados e na localização do corpo de Misael, a fim de esclarecer totalmente as circunstâncias do crime.
