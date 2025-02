“O PCC está montando as suas próprias instituições financeiras”, alerta promotor

O Bitcoin (BTC) despencou abaixo de US$ 90.000, atingindo seu menor nível desde meados de novembro, à medida que o rali impulsionado pela eleição de Donald Trump à Casa Branca se reverte diante do peso de suas tarifas comerciais e uma sequência de contratempos no setor.

A criptomoeda caiu até 7,7%, tocando seu patamar mais baixo desde 15 de novembro, pouco acima dos US$ 87 mil, antes de se recuperar ligeiramente para ser negociada a US$ 88.100 às 8h nesta terça-feira (25). Outras criptomoedas também caíram, com Ethereum (ETH) recuando mais de 10%, a US$ 2.395, e XRP e Solana (SOL) desabando mais de 12%.

A recente turbulência nos ativos digitais marca uma mudança brusca em relação ao rali de apetite por risco que impulsionou os mercados cripto após a vitória de Trump em novembro. Desde a posse em janeiro, o Bitcoin já recuou quase 20%, com a postura combativa do presidente contra aliados e rivais geopolíticos abalando a confiança dos investidores, enquanto persistem as preocupações com a inflação elevada.

“A queda nos preços do Bitcoin está provavelmente relacionada à incerteza macroeconômica mais ampla que atingiu a maioria dos mercados financeiros nos últimos dias, especialmente devido às várias tarifas anunciadas pelo presidente Trump”, disse Adrian Przelozny, CEO da exchange de criptomoedas Independent Reserve.

Nos mercados de derivativos, mais de US$ 1,34 bilhão em posições otimistas em cripto foram liquidadas em um período de 24 horas, de acordo com dados da CoinGlass.

Memecoins e maior hack da história

O sentimento também piorou após uma série de reveses recentes no setor, incluindo o maior hack da história das criptomoedas, que teve como alvo a exchange Bybit, e um escândalo envolvendo memecoins ligadas ao presidente da Argentina, Javier Milei. Esses fatores ajudam a explicar por que os ativos digitais têm apresentado desempenho inferior em relação a outros investimentos de risco, como ações de tecnologia, nas últimas semanas.

O hack da Bybit, em particular, intensificou os temores sobre a segurança das plataformas de ativos digitais. Hackers, que analistas dizem estar ligados à Coreia do Norte, roubaram cerca de US$ 1,5 bilhão em Ethereum no ataque da semana passada e já começaram a lavar os fundos rapidamente. Pesquisadores começaram a afirmar que o assalto demonstrou um nível crescente de sofisticação entre os grupos hackers norte-coreanos.

Os memecoins lançados por Trump e sua esposa, Melania, pouco antes da posse, também tiveram desempenho fraco, minando a confiança nas políticas pró-cripto do presidente. O token de Trump despencou mais de 80% desde seu pico logo após o lançamento, segundo dados do CoinGecko.

“O hack da Bybit foi o mais recente de uma série de eventos, como lançamentos questionáveis de memecoins, que trouxeram de volta memórias desagradáveis para os participantes do mercado cripto”, disse Caroline Mauron, cofundadora da Orbit Markets, fornecedora de liquidez para derivativos cripto.

© 2025 Bloomberg L.P.

Por: InfoMoney