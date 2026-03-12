“O outro ofereceu namoro, ela pediu casamento”: MDB oficializa apoio a Mailza e mira vice-governadora com nome forte

Partido chancela aliança com a vice-governadora e anuncia ampliação da bancada na chapa proporcional com entrada de mais quatro deputados estaduais

O auditório Flaviano Melo, na sede do MDB em Rio Branco, foi palco, nesta quinta-feira (12), da oficialização do apoio do partido à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis (PP) ao governo do Acre. O evento marcou o chancelamento da entrada da sigla na chapa majoritária, com a garantia de indicação do nome que ocupará a vaga de vice-governadora na disputa eleitoral de 2026.

A primeira a discursar sobre a aliança, a deputada estadual Antônia Sales (MDB) fez um pronunciamento emocionado e repleto de elogios à pré-candidata. “Essa mulher vai turbinar o coração das mulheres do Estado do Acre. Hoje estamos fazendo um marco histórico. Depois de Iolanda Fleming, teremos Mailza como governadora. Nós somos 52% do eleitorado e contaremos com a força da mulher. Fomos contemplados com a vaga de vice e estamos em festa, vencemos essa primeira batalha”, declarou.

Além da composição majoritária, o MDB também anunciou a ampliação de sua participação na chapa proporcional. O partido deverá contar com a entrada de pelo menos mais quatro deputados estaduais que disputarão a reeleição: André Vale, Gilberto Lira, Adailton Cruz e Michele Melo. Eles se juntam aos já filiados Antônia Sales e Tanízio Sá, fortalecendo a bancada da sigla na Assembleia Legislativa e na disputa por vagas na Câmara Federal.

O encontro consolida o MDB como peça-chave na base de apoio a Mailza Assis, que vem intensificando as articulações políticas visando à sucessão estadual.

“Uma chapa de mulheres”

A deputada federal Socorro Neri (PP) abriu os discursos políticos do evento e defendeu que a composição com Jéssica Sales fortalece o projeto para o estado. “Uma chapa de mulheres com Jéssica Sales pode abrir o caminho de políticas públicas para mulheres e trabalhadores desse estado”, afirmou.

Socorro também enalteceu Marcus Alexandre, classificando-o como um quadro qualificado do partido. Em tom de celebração, encerrou sua fala com um trecho da música “Tu vens”, de Alceu Valença: “Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais”. A referência foi interpretada como uma demonstração de confiança na vitória da chapa encabeçada por Mailza nas eleições de outubro.

“O outro ofereceu namoro, ela pediu casamento”

O presidente do MDB, Vagner Sales, fez um discurso enfático ao justificar a aliança com o PP e também com União Brasil e PL, partidos que compõem a base governista. Ele relembrou que a decisão de não lançar candidato próprio ao governo foi tomada ainda em conjunto com o falecido ex-senador Flaviano Melo, com o objetivo de fortalecer a legenda no Congresso Nacional.

“Lá atrás decidimos com o saudoso Melo que o MDB não teria candidato a governador e que nos uniríamos a alguém que ajudasse a fortalecer o partido. Já fomos tudo nesse estado e agora vamos focar na representatividade no Congresso Nacional”, frisou.

Em um momento de clara provocação política, Vagner Sales comparou a postura de Mailza Assis com a do senador Alan Rick (Republicanos), também pré-candidato ao governo. “O outro ofereceu namoro, ela sentou conosco e pediu em casamento”, destacou, referindo-se à disposição da vice-governadora em construir uma aliança sólida com o MDB.

Sobre a definição do vice, Vagner adiantou que o partido tem pressa, mas quer construir um nome de consenso. “Hoje nós estamos recebendo a garantia de que vamos indicar o candidato a vice na chapa majoritária. Na próxima semana deveremos chegar a um consenso no nosso nome entre Jéssica Sales e Marcus Alexandre”, disse.

“Ser mulher não será empecilho”

Mailza Assis encerrou a série de discursos com um tom emocionado e de gratidão ao MDB. Ela destacou a importância histórica da sigla no estado e reforçou seu compromisso com a gestão pública e com a valorização de todos os segmentos da sociedade.

“Eu não poderia deixar de ter o MDB junto com a gente, que pode contribuir com o nosso trabalho pelos longos quatro anos. Aqui é demonstração de união para uma batalha que não será fácil”, afirmou.

A vice-governadora também fez questão de marcar posição sobre a representatividade feminina na política. “Não defendo mulher na caixinha. Nós precisamos nos defender como pessoas. Vamos avançar muito mais. Tivemos a primeira mulher governadora e a primeira senadora da história. Então ser mulher não será empecilho para não fazermos um mandato de excelência que valoriza todos”, concluiu.

O evento consolidou o MDB como um dos principais pilares da base aliada de Mailza, que agora aguarda a definição do nome para compor a chapa rumo às eleições de 2026.

