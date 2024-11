O efeito das gafes de Janja que mais irritou o entorno de Lula

A declaração causou tanto desconforto interno que até Lula a corrigiu em público, ao dizer, no evento em que recebeu a carta, que “não temos que xingar ninguém”. A atitude de Lula, que nunca tinha feito nenhum reparo público a Janja

Por Malu Gaspar – Rio

O que mais irritou o entorno de Lula sobre as gafes em sequência de Janja na programação social do G20 não foi propriamente a repercussão do “fuck you, Elon Musk” na política internacional. Embora a provocação da primeira-dama seja vista como um problema em potencial para a diplomacia, fontes próximas ao presidente afirmam que é possível contornar o estrago nas relações entre os dois países. O que frustrou o Palácio do Planalto foi o fato de que as falas de Janja ofuscaram o ato final do evento, programado para gerar manchetes positivas sobre o legado da presidência brasileira do G20.

De acordo com esses interlocutores do presidente, todo o evento – a primeira programação paralela a um evento do G20 destinada a organizações sociais – foi pensado para reforçar o discurso de Lula sobre o combate a fome e à desigualdade. Mas, no dia em que os movimentos sociais entregaram ao presidente uma carta com propostas para os chefes de estado que se reúnem a partir desta segunda-feira (18) no Rio de Janeiro, as principais manchetes sobre o G20 social no Brasil e no exterior são relacionadas a Janja. A declaração causou tanto desconforto interno que até Lula a corrigiu em público, ao dizer, no evento em que recebeu a carta, que “não temos que xingar ninguém”. A atitude de Lula, que nunca tinha feito nenhum reparo público a Janja – e internamente também sempre se recusou a aceitar críticas a ela – surpreendeu alguns assessores. As falas de Janja ocorreram neste sábado (16), durante um painel sobre desinformação de com o influencer Felipe Neto e outros debatedores. A primeira-dama não participava da discussão no palco, mas pediu o microfone da plateia para falar. Em seis minutos, ela xingou o dono do X e futuro secretário do governo de Donald Trump sem razão aparente, referiu-se ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes como “um grande parceiro na questão das fake news” e chamou de “bestão” o homem-bomba que fez um atentado contra o STF e depois se matou. No X, Musk respondeu: “Eles vão perder a eleição”.

Na sexta-feira (15), em outro painel, ela ainda deu uma bronca em uma pessoa da plateia que chamou de Janjapalooza o festival de música que ocorreu durante o evento do G20.

“Não, filha, é aliança global contra a fome e a pobreza, vamos ver se consegue entender a mensagem, tá?”, respondeu ela do microfone.

Foi no último ato do festival, aliás, que Lula desautorizou sua mulher de forma indireta. “Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha (contra a fome) em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade”, disse o presidente. Janja estava no palco, assim como a ministra da Cultura, Margareth Menezes e Gilberto Gil.

