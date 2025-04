Rios transbordam, alagam casas e levam famílias para abrigos em Feijó e Tarauacá

A chegada de uma massa de ar polar vai deixar o tempo frio e ventilado neste sábado (5), especialmente nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, segundo previsão do portal O Tempo Aqui. O céu deve permanecer encoberto ao longo do dia, com possibilidade de chuvas rápidas pela manhã.

De acordo com o boletim meteorológico, os ventos devem soprar com intensidade, variando entre fracos e moderados, mas com rajadas fortes vindas do sudeste. A umidade relativa do ar durante a tarde fica entre 70% e 80%, alcançando até 100% ao amanhecer.

Nas regiões centrais e oeste do estado, como em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deve seguir instável, com chuvas a qualquer hora do dia e alta probabilidade de temporais. A temperatura fica amena e os ventos sopram com menor intensidade, com rajadas moderadas.

Confira as temperaturas previstas para algumas cidades acreanas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 22°C e 24°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 22°C e 24°C;

Sena Madureira e Manoel Urbano: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 24°C e 26°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários