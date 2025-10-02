Extra
O cerco se fecha: GEFRON/AC tira R$ 9 milhões do crime e atua em 100% dos municípios do Acre em 2025
GEFRON Acre: Nove Meses de Operações Estratégicas e Resultados Expressivos no Combate ao Crime Transfronteiriço
O Grupo Especial de Operações em Fronteiras (GEFRON) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) do Acre demonstra, em 2025, um trabalho incansável e estratégico no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e na garantia da segurança pública em todo o estado. Com a fronteira acreana sendo uma área de alta complexidade, o grupo tem intensificado suas ações, marcando presença em todos os municípios, inclusive nos mais remotos, como Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus.
O balanço operacional de janeiro a setembro de 2025, juntamente com a mobilização estratégica do GEFRON, desenha um cenário de forte repressão ao crime organizado e de significativa descapitalização das atividades ilícitas.
Os Resultados que Param o Crime
O relatório operacional de janeiro a setembro de 2025, divulgado pela SEJUSP, espelha a eficácia das operações do GEFRON. Os números são robustos e demonstram o impacto direto no fluxo de atividades criminosas na região de fronteira:
O valor de mais de R$ 9 milhões em descapitalização ao crime é um dos destaques, representando um duro golpe nas finanças das organizações criminosas que atuam na fronteira. A apreensão de 407 kg de entorpecentes e mais de 80 mil maços de cigarros ressalta o foco nas rotas do tráfico e do contrabando, principais vias de financiamento do crime organizado.
Estratégia de Cobertura Total e Integração
O Coronel Assis Dos Santos, coordenador do GEFRON/AC, destaca que o sucesso é fruto da estratégia de atuação em todo o território acreano. A recente ação realizada entre 11 e 15 de setembro completou o ciclo de presença em todos os municípios do estado, uma meta operacional atingida com êxito.
Essa mobilidade e capilaridade das operações, mesmo nas localidades mais distantes, como o Alto Acre e o Vale do Juruá, é fundamental para desarticular as bases logísticas do crime em áreas de difícil acesso. O fato de o ano ainda não ter terminado e já haver 198 operações realizadas, com outras em andamento e previstas, demonstra o ritmo intenso e contínuo do trabalho.
Integração e Inteligência
O GEFRON atua em um modelo de segurança integrada. Conforme balanços anteriores do ano, o grupo tem atuado em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar e demais forças estaduais, além de contar com o apoio do governo federal em grandes operações. Essa sinergia, aliada à inteligência, é apontada pela própria SEJUSP como o fator-chave para o aumento da eficácia e dos resultados.
Em um exemplo claro dessa atuação, em agosto de 2025, a equipe volante do Alto Acre apreendeu mais de 44 quilos de skunk em um ramal de Assis Brasil, resultando em uma prisão. Essa ação em ramais e áreas rurais isoladas mostra a dedicação em patrulhar as vias clandestinas utilizadas pelo tráfico.
Outros Destaques Operacionais em 2025:
Março de 2025: O GEFRON participou de um diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) em Brasília, ressaltando a importância do suporte federal e aprimoramento das políticas de segurança e direitos humanos nas fronteiras.
Janeiro de 2025: O apoio do GEFRON foi crucial para a localização e prisão do autor de um feminicídio em Mâncio Lima, provando a versatilidade do grupo, que atua também no apoio a investigações de crimes violentos nas cidades fronteiriças.
O trabalho do GEFRON em 2025 não apenas apresenta números expressivos, mas também consolida a presença ostensiva e estratégica do Estado em suas divisas, reafirmando o compromisso com a proteção da população acreana e o combate implacável ao crime organizado.
Comentários
Extra
Homem é torturado e executado a tiros em área de mata no Cidade do Povo, em Rio Branco
Vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de espancamento e múltiplas perfurações por arma de fogo; Polícia Civil investiga o caso.
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (2) em uma área de mata nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima apresentava sinais de tortura a golpes de ripa e várias perfurações de tiros.
De acordo com a Polícia Militar, moradores ouviram disparos vindos da região e acionaram a guarnição do 2º Batalhão, que encontrou o corpo ensanguentado já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local com uma equipe de suporte avançado, mas apenas confirmou o óbito.
A área foi isolada para os trabalhos periciais e, em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos e de papiloscopia para identificação oficial.
A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local, colheu informações preliminares e segue investigando o crime.
Comentários
Extra
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001/2025
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de combustível para atender às necessidades da Câmara Municipal de Brasiléia – Acre.
Data da Abertura: 13 de outubro de 2025, às 10h00min (horário Local). O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a quinta-feira das 07h00min às 14h00min na sala da Comissão de Contratação, na sede da Câmara Municipal de Brasileia, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.
Brasileia/AC, 30 de setembro de 2025.
Antonia Gleidia da Silva Souza
Agente de Contratação
Comentários
Extra
Corpo de professor Regis é transferido para o IML em Rio Branco; dois suspeitos estão sob custódia
Suspeitos Victor Oliveira e Marejane Maffi foram conduzidos à delegacia; audiência de custódia está marcada para quinta-feira (2)
O caso do assassinato do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (1º). Após o corpo ser localizado enterrado em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia, a Polícia Civil transferiu os restos mortais para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde será realizada a perícia que deve indicar a causa da morte.
As investigações levaram à prisão de Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, que teria confessado envolvimento no crime e indicado o local do corpo. Uma segunda suspeita, Marejane Maffi, também foi conduzida à delegacia e está sendo ouvida para apurar sua participação.
Regis estava desaparecido desde a última quinta-feira (25), quando seu carro foi visto atravessando a fronteira em direção à Bolívia. O veículo foi encontrado abandonado na terça-feira (30), em um ramal próximo a Cobija, mas não havia sinais do professor.
Segundo a polícia, após o assassinato, o corpo foi enrolado em um lençol e enterrado em uma cova rasa. Em razão do estado de decomposição, somente a perícia no IML poderá confirmar a forma como o crime foi cometido.
Victor e Marejane devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2). A decisão sobre a manutenção da prisão ficará a cargo do Ministério Público e do Juízo da Comarca.
Segundo informações preliminares, o corpo de Regis será transladado para o estado de Mato Grosso a pedido dos familiares, para ser sepultado na cidade de Cuiabá.
Os prefeitos de Epitaciolândia e Brasiléia se manifestaram com Notas de Pesar após serem informados oficialmente da morte do professor.
Você precisa fazer login para comentar.