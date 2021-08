Nunes Marques diz que voto auditável é ‘preocupação legítima’

Por Caio Junqueira , CNN

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques divulgou na noite desta segunda-feira (2) uma nota na qual diz que o voto auditável é uma “preocupação legítima do povo brasileiro”.

“O Ministro Nunes Marques reconhece que o debate acerca do voto impresso auditável se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro e que Sua Excelência, na condição de Juiz, respeitará a expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional, foro adequado para tais debates, seja mantendo ou alterando a sistemática de votação e apuração de votos, nos termos da Constituição”, diz a nota.

Ele disse ainda não ter sido consultado sobre a nota que ministros e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)) divulgaram na tarde desta segunda-feira defendendo o modelo atual de votação.

“Em atenção a questionamentos, o Ministro Nunes Marques esclarece, a respeito da nota pública do Tribunal Superior Eleitoral, o seguinte: o Ministro Nunes Marques não foi consultado previamente em nenhum momento a fim de que pudesse concordar, ou não, com o teor da nota publicada pelo TSE, esclarecendo, por oportuno, que não compõe e ainda não chegou a compor essa Corte Superior”, afirma a nota.

Veja a íntegra da nota de esclarecimento do Ministro Nunes Marques

Em atenção a questionamentos, o Ministro Nunes Marques esclarece, a respeito

da nota pública do Tribunal Superior Eleitoral, o seguinte:

“O Ministro Nunes Marques não foi consultado previamente em nenhum momento

a fim de que pudesse concordar, ou não, com o teor da nota publicada pelo TSE,

esclarecendo, por oportuno, que não compõe e ainda não chegou a compor essa Corte

Superior. O Ministro considera legítimo o posicionamento externado pelos demais

Ministros que compõem ou compuseram o TSE, na medida em que, imbuídos de elevada

preocupação para a construção da democracia em nosso país, têm buscado o

aperfeiçoamento do sistema eleitoral.

Feita tal ponderação, o Ministro Nunes Marques reconhece que o debate acerca

do voto impresso auditável se insere no contexto nacional como uma preocupação

legítima do povo brasileiro e que Sua Excelência, na condição de Juiz, respeitará a

expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional, foro adequado

para tais debates, seja mantendo ou alterando a sistemática de votação e apuração de

votos, nos termos da Constituição”.