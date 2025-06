Número de beneficiários de planos de saúde cresce no Acre, aponta ANS

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) do Acre abriu nesta sexta-feira, 06, um processo seletivo simplificado para formação de um banco de cadastro reserva de docentes bolsistas. Os profissionais selecionados atuarão como professores horistas em cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional oferecidos gratuitamente pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica (CEPTs) da rede estadual.

O edital nº 02/2025 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e detalha as condições para a seleção, que contemplará candidatos com escolaridade a partir do ensino médio completo, além de profissionais com graduação, especialização, mestrado ou doutorado. O valor da bolsa varia de R$ 25 a R$ 35 por hora/aula, conforme o nível de formação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site https://processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, entre os dias 6 e 11 de junho. Não será cobrada taxa de inscrição.

