Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil desenvolve mais de 100 operações e apreendem diversos entorpecentes

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansuor (FEM), Minoru Kinpara, iniciou na última quarta-feira, 4, um série de visitas técnicas aos espaços de cultura do Estado, inicialmente, na capital.

A ideia do gestor é conhecer os espaços e fazer um diagnóstico que possa ser utilizado no plano de ações que a nova gestão está elaborando para serem executadas emergencialmente.

O primeira local a ser visitado pelo presidente foi o Memorial dos Autonomistas que deve ser reaberto ao público nos próximos dias. Também foi visitada a Biblioteca Pública Adonai Barbosa dos Santos. Em seguida, o presidente, acompanhado do secretário de Obras Públicas, Cirleudo Alencar, visitou as obras do Museus dos Povos do Acre, no antigo Colégio Meta, na rua Epaminondas Jácome, onde puderam acompanhar o andamento da obra que deve ser entregue em breve a sociedade, como mais uma ferramenta a disposição da cultura e do patrimônio histórico do Acre.

Na manhã desta quinta-feira, 5, o presidente esteve na Usina de Artes João Donato.

“Estamos visitando para conhecer os espaços administrados pela Fundação, e fazendo uma avaliação do que podemos acrescentar para que eles estejam prestando um excelente serviço aos fazedores de cultura e a sociedade”, destacou.

Minoru ainda frisou que a política cultural do Estado será baseada no diálogo com todos os seguimentos culturais.

“Nosso perfil de trabalho é baseado no diálogo, ouvindo as pessoas e respeitando as ideias coletivas de cada seguimento”, revela o gestor.

