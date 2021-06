Núcleo de Capturas da Polícia Civil prende narcotraficante em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil do Acre

Uma ação dos agentes da Polícia Civil do Acre (PCAC) findou na prisão de um indivíduo, nessa segunda-feira, 07, que já estava respondendo pelo crime de Tráfico de Drogas, após regressão de sua condição prisional. O criminoso havia sido preso, depois de ser flagranteado com certa quantidade de drogas na BR-364, vindo do Peru.

Os investigadores foram até o local onde ele estava, no bairro Vila Betel, para dar cumprimento ao novo mandando de prisão que o colocou em um regime mais rigoso, agora, no “Fechado”, pois não vinha mais atendendo as condições para continuar no regime de semiliberdade.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco, para mais procedimentos, e depois encaminhado à Policia Penal do Acre.