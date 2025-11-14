Cotidiano
Novos aprovados da Polícia Penal são convocados para inspeção médica e posse
O governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 14, o Edital nº 098 Sead/Iapen, convocando novos aprovados no concurso da Polícia Penal e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). A chamada ocorreu após as nomeações autorizadas pelo Decreto nº 11.728-P, de 11 de novembro de 2025.
A convocação inclui candidatos para os cargos de Agente de Polícia Penal (masculino), Técnico Administrativo e Operacional, nas regiões do Baixo Acre e Tarauacá/Envira, além de um candidato PCD. Entre os chamados estão Matheus Carvalho de Holanda, Alan Gabriel Cunha da Silva, Helton Luiz Mendonça Lins, Cristiano Tavares de Oliveira, Jonata Vinic de Oliveira Dantas e outros classificados com notas superiores a 99 pontos.
Os convocados devem realizar, por conta própria, uma série de exames médicos, como: avaliação cardiológica com eletrocardiograma e raio-X de tórax; avaliações neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica (com raio-X total da coluna); hemograma completo e glicemia em jejum.
Os laudos precisam ter sido emitidos nos últimos 90 dias. Após reunir toda a documentação, o candidato deve se apresentar à Junta Médica Oficial do Estado, até 4 de dezembro, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, conforme local de residência.
A Junta poderá solicitar exames adicionais. Somente após a análise será emitido o Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental, documento indispensável para assumir o cargo.
A documentação exigida deve ser entregue entre 8h e 14h, até 5 de dezembro, em um dos seguintes locais: Unidade Prisional Manoel Neri – Cruzeiro do Sul e sede do Iapen – Rio Branco.
Os convocados precisam apresentar foto 3×4, documentos pessoais, comprovação eleitoral, reservista (para homens), comprovante de endereço, certidões negativas, declarações específicas disponibilizadas pela Sead, comprovante bancário e diplomas conforme o cargo. Também é necessário entregar o atestado emitido pela Junta Médica.
A data da posse será anunciada em comunicado oficial. O edital destaca que todos os procedimentos, exames, entrega de documentos e posse devem ser concluídos até 15 de dezembro, conforme determina o decreto de nomeação.
Informações adicionais podem ser obtidas via Sesacre, pelo telefone (68) 3215-2621, ou pela Sead, por e-mail.
Cotidiano
PSC e Fluminense da Bahia são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta
PSC e Fluminense da Bahia estão classificados para as semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas partidas disputadas nesta quinta, 13, no ginásio do colégio Imaculada Conceição, o PSC venceu o Invictus por 7 a 2 e o Fluminense da Bahia derrotou o Carlos, nas penalidades, por 4 a 1 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.
Outros duelos
Os outros duelos da fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão realizados na quinta, 20, a partir das 19 horas, também no ginásio Imaculada Conceição.
Cotidiano
Galvez e Santa Cruz decidem o título do Estadual Sub-17
Galvez e Santa Cruz decidem nesta sexta, 14, a partir das 18 horas, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times entram para final sem vantagem e se o confronto terminar empatado, o título vai ser definido nas cobranças de penalidades.
Em busca do tricampeonato
O Galvez vai para a final em busca do tricampeonato. O técnico Eriano dos Santos deve manter o mesmo time da semifinal e a ideia é trocar passes e explorar a velocidade dos extremos Misael e Guilherme.
Quebrar escrita
O Santa Cruz foi derrotado pelo Galvez nas finais de 2023 e 2024 e por isso a decisão tem “um peso” a mais. O técnico Cristiano Menezes realizou ajustes na equipe após o confronto da semifinal e deixou para definir os titulares somente no Tonicão.
