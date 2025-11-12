Conecte-se conosco

Brasil

Novo texto de Derrite veta auxílio a dependentes de presos; veja pontos

Publicado

3 minutos atrás

em

Terceira versão de parecer do relator Guilherme Derrite também cria modalidades de crimes e prevê a inelegibilidade de integrantes de organizações criminosas

O deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP) • 02/08/2023 – Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A terceira versão do parecer do Marco da Segurança Pública, elaborada pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), contou com um recuo por parte do relator, que retirou propostas para alterar a Lei Antiterrorismo e para alterar as atribuições da PF (Polícia Federal). Os dois pontos foram motivo de divergência dentro da Câmara dos Deputados e alvo de críticas do governo federal.

A expectativa é que o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado – que tem como base o PL Antifacção, de autoria do Executivo – seja votado na Câmara nesta quarta-feira (12).

Com as mudanças, o novo relatório de Derrite endurece penas, cria modalidades penais específicas e amplia instrumentos de investigação. Veja abaixo:

Auxílio-reclusão

Pelo parecer protocolado na noite de terça-feira (11), dependentes de criminosos que estejam presos em regime aberto ou fechado, ou ainda de modo cautelar, não terão direito à concessão do auxílio-reclusão – benefício pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a dependentes de um segurado de baixa renda que esteja preso.

Novos crimes e penas mais duras

O texto mais recente sobre a pauta cria modalidades de crime para organizações criminosas, paramilitares ou milícias privadas que:

  • utilizarem violência ou grave ameaça para exercer domínio ou influência sobre territórios ;
  • façam o uso de armas de fogo, explosivos ou agentes biológicos;
  • dificultem, em algum nível, a livre circulação de pessoas e serviços;
  • imponham controle social sobre atividades econômicas;
  • promovam ataques contra instituições financeiras e prisionais;
  • sabotem meios de transporte e serviços públicos essenciais (energia, hospitais, escolas, aeroportos, bancos de dados).

A pena prevista é de 20 a 40 anos, podendo superar 60 anos caso o integrante:

  • exerça a liderança da organização;
  • tenha financiado as condutas;
  • tenha praticado violência contra vulneráveis (criança, idoso, pessoas com deficiência) ou recrutado menores;
  • tenha feito o emprego de armas pesadas.

Pelo texto, as novas tipificações passam a integrar a lista de crimes hediondos, o que endurece a possibilidade de anistia, graça ou indulto, fiança e livramento condicional.

O projeto também endurece regras de progressão e prevê que os percentuais máximos podem ir de 70% a 85% da pena, a depender do caso.

Lideranças ficarão em presídios federais

O novo relatório ainda prevê que lideranças de facções e organizações criminosas terão de cumprir a pena em presídio federal de segurança máxima.

Segundo o texto, o objetivo é “interromper comunicações ilícitas e reduzir o poder de comando exercido a partir dos presídios”.

Permissão de infiltração

O projeto ainda permite a infiltração de colaborador na organização criminosa em casos específicos. Também autoriza a infiltração de policiais em atividades de investigação, que deverá contar com

  • demonstração da necessidade da medida;
  • o alcance das tarefas dos agentes;
  • e quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração.

Monitoramento de parlatórios

Pelo texto, poderão ser monitorados (audiovisual e gravação) encontros realizados em parlatórios prisionais – espaço reservado onde o preso pode se encontrar com advogados, oficiais de justiça ou outros profissionais – ou de modo virtual entre presos provisórios ou condenados vinculados a organizações criminosas, paramilitares ou milícias privadas, e os seus visitantes.

O monitoramento poderá ocorrer apenas mediante autorização judicial.

Conversas com advogados só poderão ser monitoradas em caso de “fundadas suspeitas de conluio”, sob controle de juízo distinto.

Banco Nacional de Organizações Criminosas

A proposta ainda cria o Banco Nacional de Organizações Criminosas, com o objetivo de identificar, registrar e manter base de dados unificada sobre pessoas físicas e jurídicas integrantes, colaboradoras ou financiadoras de organizações criminosas, grupos paramilitares ou milícias privadas, bem como suas ramificações estruturais, operacionais e financeiras.

A ferramenta terá diretrizes e protocolos determinados pelo Sistema Brasileira de Inteligência e pelo Susp (Sistema Único de Segurança Pública).

Inelegibilidade

O projeto propõe alterar a Lei da Ficha Limpa para tornar inelegível quem for inserido no Banco de Dados Nacional e Estaduais de Organizações Criminosas.

Bloqueio de bens

A proposta ainda prevê o sequestro, o arresto, o bloqueio ou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, direitos e valores, inclusive ativos digitais ou virtuais, cotas societárias, fundos de investimento, bens de luxo e participações empresariais, mantidos no país ou no exterior em nome do investigado, acusado ou interpostas pessoas.

Será permitido o bloqueio de bens físicos, digitais e financeiros e a cooperação com entidades, como BC (Banco Central), Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Receita Federal, CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e Susep (Superintendência de Seguros Privados);

Uso de empresas por facções

Em caso de facções usarem empresas para o crime organizado, o juiz poderá, mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia:

  • suspender contratos e operações suspeitas;
  • rescindir vínculos com pessoas investigadas;
  • realizar auditorias financeiras e contábeis;
  • identificar, segregar e promover as medidas judiciais cabíveis para o perdimento de bens, direitos ou valores de origem ilícita;
  • solicitar ao juízo que seja impedida ou autorizada a saída, entrada ou permanência, conforme o caso, de seus dirigentes, representantes ou associados no território nacional;
  • propor plano de saneamento ou liquidação judicial;
  • destinar recursos líquidos à conta judicial vinculada, sob fiscalização do juízo.
Fonte: CNN

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Após 4h, motorista de caminhão desmaia ao ser resgatado pelo Gate

Publicado

13 segundos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Motorista de caminhão foi sequestrado e obrigado a atravessar veículo no Rodoanel. Simulacro de bomba foi colocado em seu corpo

O motorista do caminhão que foi sequestrado no Rodoanel, na manhã desta quarta-feira (12/11), desmaiou e caiu da cabine do veículo ao ser resgatado por um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar. Ele passou horas amarrado a um artefato suspeito de ser explosivo — mais tarde, a Polícia Militar confirmou que se tratava de um artefato de bomba.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), três homens fugiram após obrigar o motorista a deixar o veículo atravessado na rodovia, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.

O motorista do veículo informou ter sido vítima de assalto seguido de sequestro. A agência classificou a ocorrência como de “criticidade alta”. A vítima ficou por cerca de quatro horas consciente e desorientada, dentro da cabine do caminhão, envolta em fios de bomba caseira, de acordo com a Artesp.

Policiais do Gate chegaram ao local às 8h24. Um helicóptero Águia da Polícia Militar também atuou no atendimento.

O caminhão ficou atravessado na via, desde cerca de 5h30, na altura do quilômetro 44 da pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP 021). O tráfego de veículos foi totalmente interditado no local, no sentido da Rodovia Presidente Dutra. Por volta das 9h desta quarta, eram mais de 20 quilômetros de congestionamento, segundo a SPMar, concessionária que administra o trecho da rodovia.

O caminhão é da Sitrex, empresa de logística voltada para o comércio exterior com transporte de mercadorias via rodoviária. É especializada no eixo Brasil – Bolívia – Paraguai, com atuação também na Argentina e no Chile.

 

 

Comentários

Continue lendo

Brasil

Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 100 milhões

Publicado

39 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega-Sena 2939 com prêmio de R$ 64,1 milhões foi divulgado nesta terça-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado subiu para R$ 100 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (13).

Ainda assim, 77 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 34.767,00. A Caixa vai pagar ainda R$ 1.061,00 para os 4.159 acertadores de quatro dezenas.

Os números sorteados hoje foram: 33 42 31 49 22 37

Comentários

Continue lendo

Brasil

Cientista alerta para risco de aquecimento global por longo tempo

Publicado

44 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Um dos temas centrais da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é que os países participantes assumam compromissos de conter o aquecimento global. A principal referência é o Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para isso, as emissões de gases de efeito estufa devem atingir o pico antes de 2025 e diminuir 43% até 2030. Segundo a cientista Marina Hirata, essa é uma realidade que já se mostra distante.

Marina é membro do conselho científico que assessora a presidência da COP30, uma das curadoras do Pavilhão de Ciências Planetárias na Zona Azul do evento e ligada ao Instituto Serrapilheira. Ela explica que a Terra saiu de uma média de 15°C para 16,3 °C, o que representa um aumento de cerca de 1,31°C. Ao ultrapassar 1,5 °C, o planeta entra em um fenômeno conhecido como overshooting, quando o aquecimento ultrapassa o limite seguro por determinado tempo. A partir desse ponto, sistemas naturais essenciais podem sofrer transformações graves e irreversíveis.

“Já deveríamos ter virado a curva das emissões entre 2020 e 2025. Isso não aconteceu. Agora, o esforço é manter esse aumento pelo menor tempo possível”, alerta Hirata. “Podemos pensar nesses sistemas como o corpo humano. Fígado, coração, estômago funcionando bem, um equilibra o outro. Um problema em um órgão tem consequência em outros. No caso do planeta, se os corais desaparecem, o oceano aquece e a Amazônia enfrenta secas mais extremas, todo o sistema terrestre enfraquece”.

A cientista enfatiza a necessidade de melhorar a comunicação entre ciência e sociedade, em busca de ações que possam conter a trajetória de aquecimento global. O pavilhão de ciências da COP30 seria um exemplo do esforço para aproximar o conhecimento científico do público e dos tomadores de decisão.

“Os cientistas têm linguagem muito técnica. Precisamos aprender a nos comunicar melhor e trabalhar em pares, como jornalistas e cientistas”, disse. “Traduzir conceitos como ‘ponto de não retorno’ para o cotidiano das pessoas é essencial. Conversei com um motoboy, e ele me disse que não dá para pensar no fim do mundo quando ele precisa pensar no fim do mês. Precisamos aproximar o tema da crise climática para a realidade das pessoas. É um trabalho que precisa ser feito passo a passo”.

Marina também destaca o papel das ações coletivas no enfrentamento da crise climática. Seja por mobilização social, escolhas políticas ou atitudes cotidianas que possam engajar outras pessoas nas pautas ambientais.

“Tem gente que fala ser necessário acabar com tudo, começar o planeta de novo, mas isso não é possível. O ser humano funciona muito em efeito manada. Precisamos agir no nosso cotidiano, ser exemplo para outras pessoas. Iniciativas que integram cientistas em torno de uma mesma mensagem são muito efetivas. Precisamos amplificar esses temas em conjunto e levá-los para a sociedade”, concluiu.

 

Comentários

Continue lendo