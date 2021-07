Novo recorde de velocidade de internet é alcançado no Japão: 319 Tb/s

Pesquisadores do Instituto Nacional de Informação e Tecnologia das Comunicações do Japão (NICT, na sigla em inglês) alcançaram um novo recorde de velocidade de internet: 319 Terabits por segunndo (Tb/s), em experiência realizada nos laboratórios da faculdade. Como um comparativo, a última marca era de 178 Tb/s conquistada por cientistas da Universidade College de Londres (UCL), em agosto de 2020.

O experimento foi realizado pelo NICT utilizando um cabo de fibra ótica especial, com quatro núcleos no espaço de apenas um. De acordo com o site Vice, que divulgou a novidade, isso é importante para uma rápida adoção aproveitando as estruturas e instalações da fiação atual.