Novo protocolo no DF agiliza início de tratamento contra o câncer

Todos os meses, cerca de 400 novos casos de câncer são diagnosticados no Distrito Federal. Para essas famílias, o tempo é um fator decisivo entre o tratamento eficaz e o agravamento da doença. Para enfrentar esse desafio, trazendo mais esperança a esses pacientes, o programa “O Câncer não espera. O GDF também não”, lançado em julho pelo governo do Distrito Federal, está reorganizando toda a jornada do paciente oncológico na rede pública.

A mudança mais significativa do programa foi a redução do tempo médio de espera para iniciar o tratamento, que caiu de 80 para cerca de 30 dias – uma diminuição de 63%.

Desde o lançamento, mais de 2.600 pessoas foram atendidas e mais de 1.800 já iniciaram quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, ampliando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida de quem enfrenta a doença.

O câncer é uma doença que não espera e o quanto antes se inicia o tratamento, maior a chance de cura. O desafio, segundo aponta a Oncologia do Hospital de Base, era dar celeridade a esses casos, mas agora foi possível reorganizar o fluxo e oferecer atendimento integrado.

O programa visa ainda a ampliar a assistência oncológica atuando em vários pontos de fluxo e de linha do cuidado do paciente.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a expansão traz mais acesso às primeiras consultas, aos exames de estadiamento e laboratoriais, para que o inicio do tratamento oncológico seja o quanto antes.

“Estamos revisando fluxos, linhas de cuidado, num processo de aprendizado para que o programa se torne efetivo, perene, duradouro e muito eficaz para a população do Distrito Federal”, garante. “Quanto mais precoce for o tratamento, maior a chance de cura.”

Porta de entrada: as UBSs

A principal mudança é a adoção de uma fila única para pacientes oncológicos, que deve garantir mais de 1,3 mil novos tratamentos oncológicos até outubro em todo o DF.

O novo protocolo começa na Unidade Básica de Saúde (UBS), onde o paciente é atendido por médicos da família. A partir da suspeita clínica, o caso é inserido no sistema de regulação e direcionado para triagem com especialista em oncologia no Hospital de Base ou em outra unidade da rede. Esse fluxo único evita que pacientes fiquem perdidos em filas paralelas.

As UBSs são o coração do atendimento primário no DF. São 181 unidades, distribuídas em sete regiões de saúde, com equipes compostas por profissionais treinados para identificar casos suspeitos de câncer e garantir que o paciente seja inserido rapidamente no sistema de regulação.

Além disso, o GDF ampliou a capacidade de atendimento por meio do credenciamento de clínicas e hospitais particulares que oferecem tratamento gratuito custeado pelo SUS.

O investimento de mais de R$ 14 milhões ajuda a dar vazão aos casos e garante que nenhum paciente fique sem assistência por falta de vagas na rede pública.

Relato que inspira esperança

Nilzete Ferreira Lima, 54 anos, moradora de Ceilândia, sabe o peso da espera. “Foi muito triste, algo inesperado. Mas, quando fui chamada para a triagem no Hospital de Base, senti esperança de vida. Fui muito bem atendida e o encaminhamento para quimioterapia foi rápido. Eu orei muito por isso”, conta.

Casos como o de Nilzete ilustram o impacto real do programa. Ao todo, mais de 180 pacientes foram convocados apenas na última força-tarefa, passando por análise de exames, diagnóstico e direcionamento imediato para tratamento.

Atenção integral e apoio multidisciplinar

O programa não se limita à primeira consulta. Ele oferece acompanhamento multiprofissional, incluindo psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas, além de exames de imagem e laboratoriais.

Os pacientes também recebem um cartão de identificação que garante prioridade em casos de emergência nos pronto-socorros do DF.

Como acessar o Programa “O Câncer não espera. O GDF também não”

Procure sua UBS de referência

Use a ferramenta Busca Saúde UBS no portal InfoSaúde-DF e informe seu CEP para descobrir onde deve ser atendido.

Faça o primeiro atendimento

Na UBS, você será avaliado por um médico da família, que solicitará os exames iniciais e, se houver suspeita de câncer, registrará seu caso no sistema de regulação.

Triagem com especialista

Você será chamado para consulta de triagem no Hospital de Base ou em unidade credenciada para confirmar o diagnóstico.

Início rápido do tratamento

Confirmada a doença, seu tratamento (quimioterapia, radioterapia ou cirurgia) começa em até 30 dias.

Acompanhamento contínuo

Após o tratamento, o acompanhamento segue na UBS, garantindo atenção integral à sua saúde.

As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e são a porta de entrada para quem precisa iniciar investigação de suspeita de câncer.

Em caso de dúvidas, o paciente pode entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Saúde do DF pelo telefone 162.

Mais informações estão disponíveis no portal www.saude.df.gov.br/oncologia e nas redes sociais do GDF e da Secretaria de Saúde.