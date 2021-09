Novo ônibus do Hemoacre homenageará a história de Elana Vitória

Ônibus e equipamentos que compõem a unidade móvel estão orçados em 1,5 milhão no total

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), adquiriu, por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Alan Rick, um novo ônibus para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre). A arte gráfica que veste o veículo estampa o rosto da adolescente Elana Vitória, que lutou bravamente contra o câncer.

A família descobriu que Elana tinha leucemia quando a menina estava com cinco anos, quando se deu o início às batalhas diárias do tratamento. Em 2017, ela passou pelo procedimento de transplante de medula, em Recife (PE).

“Foi a primeira paciente transplantada de medula aqui do nosso estado. Quando o nome dela estava envolvido, as doações dobravam, era quando o nosso estoque ficava tranquilo, muitas doações eram realizadas em nome dessa criança”, conta a diretora administrativa do Hemoacre, Milena Dias.

O Estado cuidou de Elana após o transplante, que à época era algo muito novo e desafiador. A jovem não resistiu e faleceu em janeiro de 2021.

A adolescente sonhava em fazer faculdade de moda e, agora, Elana é a estrela principal da campanha pela vida. Sua imagem e história percorrerão os municípios acreanos, levando esperança e afagando corações. “Vamos seguir ajudando esse povo”, disse sua mãe, Erlonilde de Souza.

Com tecnologia de ponta, o ônibus conta com poltronas elétricas, freezer, banheiro, sala de coleta, triagem e acessibilidade para cadeirantes, além de ser preenchido de esperança e novas chances de vida a cada gota de sangue que será coletada.

“Agradecemos ao deputado Alan Rick e ao governador Gladson Cameli pelo empenho em garantir que a nossa população tenha uma assistência à saúde humanizada. Esse veículo vai garantir que nossas campanhas e captação de doadores se expanda”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

Vistoria

Na tarde desta terça-feira, 29, a secretária executiva Muana Araújo, representando a titular da Sesacre, Paula Mariano, e a secretária de Atenção à Saúde, Adriana Lobão, estiveram no pátio do Teatro Plácido de Castro, onde está estacionado o veículo, para realizar a vistoria técnica, observando as exigências dos órgãos de controle e o que for necessário para proporcionar conforto aos doadores.

A equipe contou com um engenheiro da Sesacre, que com olhar clínico fez as devidas análises para oferecer segurança aos profissionais e à população. “Nossa equipe técnica está aqui para fazer a vistoria do veículo, que fará a diferença no nosso serviço de captação de doadores de sangue”, destacou Muana Araújo.